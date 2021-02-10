https://ria.ru/20210210/zarplata-1596837789.html

Путин прокомментировал различие в зарплатах бюджетников в регионах

Путин прокомментировал различие в зарплатах бюджетников в регионах

Зарплата работников бюджетного сектора может отличаться от региона к региону, это нормально, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:06

2021-02-10T15:06

2021-02-10T15:22

россия

валерий фальков

сибирское отделение ран

антон силуанов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Зарплата работников бюджетного сектора может отличаться от региона к региону, это нормально, заявил президент РФ Владимир Путин.При этом он отметил, что бывают ситуации, когда отличается базовая ставка в одном регионе у однотипных учреждений, находящихся "на одной улице".В понедельник в ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год, сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей.Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.

https://ria.ru/20210210/zarplata-1596824808.html

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россия, валерий фальков, сибирское отделение ран, антон силуанов, владимир путин, общество