Путин прокомментировал различие в зарплатах бюджетников в регионах
15:06 10.02.2021 (обновлено: 15:22 10.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Зарплата работников бюджетного сектора может отличаться от региона к региону, это нормально, заявил президент РФ Владимир Путин.
При этом он отметил, что бывают ситуации, когда отличается базовая ставка в одном регионе у однотипных учреждений, находящихся "на одной улице".
"Я понимаю, что от региона к региону разница должна быть. Но если настолько это не отрегулировано, что на одной улице однотипные (учреждения - ред.) могут иметь разные базовые наставки, наверное, здесь есть о чем подумать... Да, должно отличаться от региона к региону, потому что уровень жизни разный, прожиточный уровень разный", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.
В понедельник в ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год, сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей.
Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.