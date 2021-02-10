https://ria.ru/20210210/zarplata-1596836421.html

Путин призвал совершенствовать методику формирования зарплат бюджетников

Путин призвал совершенствовать методику формирования зарплат бюджетников

Президент РФ Владимир Путин считает, что бюджетникам нужно объяснить порядок формирования зарплат, чтобы все было понятно, ясно и прозрачно. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:03

2021-02-10T15:03

2021-02-10T15:14

россия

валерий фальков

сибирское отделение ран

антон силуанов

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596694520_532:904:2564:2047_1920x0_80_0_0_9cceb402d5f26b9217b898ae570ee58c.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что бюджетникам нужно объяснить порядок формирования зарплат, чтобы все было понятно, ясно и прозрачно.Президент отметил, что всегда звучит фраза о том, что уровень заработной платы ученых должен быть 200% от среднего по экономике региона, но расчет идет не от среднего по экономике, а от среднего дохода по трудовой деятельности. А это два разных показателя."Тогда нужно так и сказать: "от среднего дохода от трудовой деятельности", и объяснить, что это такое. Нужно, чтобы в этих вопросах не было никакого двойного толкования, чтобы все было понятно, ясно и прозрачно", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.Он добавил, что надо также задуматься о совершенствовании самой методике исчисления заработной платы и процентов от среднего от трудовой деятельности, надо определить нижнюю границу зарплаты научных работников.В понедельник в ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.

https://ria.ru/20210210/zarplata-1596823261.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий фальков, сибирское отделение ран, антон силуанов, владимир путин, общество