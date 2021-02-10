Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/zarplata-1596836421.html
Путин призвал совершенствовать методику формирования зарплат бюджетников
Путин призвал совершенствовать методику формирования зарплат бюджетников
Президент РФ Владимир Путин считает, что бюджетникам нужно объяснить порядок формирования зарплат, чтобы все было понятно, ясно и прозрачно. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:03
2021-02-10T15:14
россия
валерий фальков
сибирское отделение ран
антон силуанов
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596694520_532:904:2564:2047_1920x0_80_0_0_9cceb402d5f26b9217b898ae570ee58c.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что бюджетникам нужно объяснить порядок формирования зарплат, чтобы все было понятно, ясно и прозрачно.Президент отметил, что всегда звучит фраза о том, что уровень заработной платы ученых должен быть 200% от среднего по экономике региона, но расчет идет не от среднего по экономике, а от среднего дохода по трудовой деятельности. А это два разных показателя."Тогда нужно так и сказать: "от среднего дохода от трудовой деятельности", и объяснить, что это такое. Нужно, чтобы в этих вопросах не было никакого двойного толкования, чтобы все было понятно, ясно и прозрачно", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.Он добавил, что надо также задуматься о совершенствовании самой методике исчисления заработной платы и процентов от среднего от трудовой деятельности, надо определить нижнюю границу зарплаты научных работников.В понедельник в ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.
https://ria.ru/20210210/zarplata-1596823261.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596694520_352:0:3081:2047_1920x0_80_0_0_2e4fb2b8330ba8a2a5a41330260b09b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валерий фальков, сибирское отделение ран, антон силуанов, владимир путин, общество

Путин призвал совершенствовать методику формирования зарплат бюджетников

15:03 10.02.2021 (обновлено: 15:14 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что бюджетникам нужно объяснить порядок формирования зарплат, чтобы все было понятно, ясно и прозрачно.
Президент отметил, что всегда звучит фраза о том, что уровень заработной платы ученых должен быть 200% от среднего по экономике региона, но расчет идет не от среднего по экономике, а от среднего дохода по трудовой деятельности. А это два разных показателя.
"Тогда нужно так и сказать: "от среднего дохода от трудовой деятельности", и объяснить, что это такое. Нужно, чтобы в этих вопросах не было никакого двойного толкования, чтобы все было понятно, ясно и прозрачно", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.
Он добавил, что надо также задуматься о совершенствовании самой методике исчисления заработной платы и процентов от среднего от трудовой деятельности, надо определить нижнюю границу зарплаты научных работников.
В понедельник в ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 14:16
Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
 
РоссияВалерий ФальковСибирское отделение РАНАнтон СилуановВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния