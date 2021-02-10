https://ria.ru/20210210/vzyatki-1596808513.html

Депутата красноярского заксобрания задержали по делу о взятках

Депутата красноярского заксобрания задержали по делу о взятках

Следователи задержали депутата законодательного собрания Красноярского края Евгения Козина по подозрению в посредничестве при передачи взятки в 3 миллиона... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:00

2021-02-10T13:00

2021-02-10T13:00

следственный комитет россии (ск рф)

ирина тюрина

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 фев - РИА Новости. Следователи задержали депутата законодательного собрания Красноярского края Евгения Козина по подозрению в посредничестве при передачи взятки в 3 миллиона рублей, сообщает ГСУСК региона.Ранее СК сообщил, что в его производстве находится уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной, обвиняемой в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).По данным следователей, в ходе следствия был установлен еще один эпизод ее преступной деятельности, где посредником при передаче взятки стал депутат горсовета Иван Азаренко. После установления первоначальных обстоятельств, в отношении депутата возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Он был отправлен под домашний арест.По данным СК, на данный момент сумма взяток составляет около 6,2 миллиона рублей. В счет возможного наложения судом штрафа, предусмотренного санкцией статьи Уголовного кодекса РФ, по которой обвиняется Тюрина, на ее имущество в виде трех нежилых помещений, трех квартир и автомобиля наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составляет около 20 миллионов рублей."В Красноярске по подозрению в посредничестве при получении взятки задержан депутат... В рамках расследования данного уголовного дела установлена причастность депутата законодательного собрания Красноярского края Евгения Козина к посредничеству при передаче взятки в особо крупном размере Тюриной за принятие положительного решения о передаче в аренду на выгодных условиях муниципального имущества (ч.4 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным СК, в начале 2019 года Тюрина предложила двум своим знакомым, которые в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности за посредничество при получении ею взяток, подыскать арендатора для нескольких нежилых помещений на улице Мичурина, пообещав сумму взятки за свои услуги назвать позднее. Один из посредников в свою очередь с этим предложением обратился к Козину, который согласился и подыскал арендатора.СК в ближайшее время выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Козина меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210208/mordovets-1596592660.html

https://ria.ru/20210209/vzyatka-1596668009.html

красноярский край

красноярск

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следственный комитет россии (ск рф), ирина тюрина, красноярский край, красноярск, происшествия