https://ria.ru/20210210/vzyatka-1596871058.html

На Кавказе подозреваемых во взятке таможенников заключили под стражу

На Кавказе подозреваемых во взятке таможенников заключили под стражу

Подозреваемые во взяточничестве сотрудники северо-кавказской оперативной таможни заключены под стражу, сообщила старший помощник руководителя московского... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:34

2021-02-10T17:34

2021-02-10T17:35

северный кавказ

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подозреваемые во взяточничестве сотрудники северо-кавказской оперативной таможни заключены под стражу, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.Ранее сообщалось, что группу сотрудников северо-кавказского таможенного управления задержали по делу о получении 10 миллионов рублей взятки.Как она рассказала, в декабре 2020 года старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания северо-кавказской оперативной таможни и начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями договорились о взятке от предпринимателя. Деньги предназначались за непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности в рамках дела по факту недостоверного декларирования при импорте товаров народного потребления."Для реализации задуманного подозреваемый привлек ранее ему знакомого мужчину, который, выступая в качестве посредника, выдвинул предпринимателю требование о необходимости передачи 10 миллионов рублей за совершение вышеуказанного заведомо незаконного бездействия. При передаче части денежных средств в размере 5 миллионов рублей последний был задержан с поличным", - заявила Марковская.

https://ria.ru/20210210/vzyatki-1596808513.html

северный кавказ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф), происшествия