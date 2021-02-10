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На Кавказе подозреваемых во взятке таможенников заключили под стражу
На Кавказе подозреваемых во взятке таможенников заключили под стражу
Подозреваемые во взяточничестве сотрудники северо-кавказской оперативной таможни заключены под стражу, сообщила старший помощник руководителя московского... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:34
2021-02-10T17:35
северный кавказ
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подозреваемые во взяточничестве сотрудники северо-кавказской оперативной таможни заключены под стражу, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.Ранее сообщалось, что группу сотрудников северо-кавказского таможенного управления задержали по делу о получении 10 миллионов рублей взятки.Как она рассказала, в декабре 2020 года старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания северо-кавказской оперативной таможни и начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями договорились о взятке от предпринимателя. Деньги предназначались за непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности в рамках дела по факту недостоверного декларирования при импорте товаров народного потребления."Для реализации задуманного подозреваемый привлек ранее ему знакомого мужчину, который, выступая в качестве посредника, выдвинул предпринимателю требование о необходимости передачи 10 миллионов рублей за совершение вышеуказанного заведомо незаконного бездействия. При передаче части денежных средств в размере 5 миллионов рублей последний был задержан с поличным", - заявила Марковская.
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северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

На Кавказе подозреваемых во взятке таможенников заключили под стражу

17:34 10.02.2021 (обновлено: 17:35 10.02.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подозреваемые во взяточничестве сотрудники северо-кавказской оперативной таможни заключены под стражу, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что группу сотрудников северо-кавказского таможенного управления задержали по делу о получении 10 миллионов рублей взятки.
"Начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями северо-кавказской оперативной таможни и старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания северо-кавказской оперативной таможни северо-кавказского таможенного управления (СКТУ), подозреваемые в совершении преступления... покушение на получение взятки... заключены под стражу", - сообщила Марковская.
Как она рассказала, в декабре 2020 года старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания северо-кавказской оперативной таможни и начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями договорились о взятке от предпринимателя. Деньги предназначались за непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности в рамках дела по факту недостоверного декларирования при импорте товаров народного потребления.
"Для реализации задуманного подозреваемый привлек ранее ему знакомого мужчину, который, выступая в качестве посредника, выдвинул предпринимателю требование о необходимости передачи 10 миллионов рублей за совершение вышеуказанного заведомо незаконного бездействия. При передаче части денежных средств в размере 5 миллионов рублей последний был задержан с поличным", - заявила Марковская.
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