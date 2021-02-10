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МИД рассказал о вывозной кампании 2020 года
МИД рассказал о вывозной кампании 2020 года
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в День дипломата рассказал в интервью РИА Новости, с какими трудностями пришлось столкнуться и какие выводы сделать из... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:57
2021-02-10T19:57
россия
олег сыромолотов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в День дипломата рассказал в интервью РИА Новости, с какими трудностями пришлось столкнуться и какие выводы сделать из крупномасштабной кампании по вывозу россиян из-за рубежа в условиях пандемии.Отвечая на вопрос о звучавшей критике действий властей в этом направлении, он указал, что "конструктивная критика всегда справедлива". "Ошибки, конечно, были", - добавил замглавы МИД РФ. В первую очередь, это касается вопроса межведомственного взаимодействия между МИДом, Минцифры России и Минтрансом России, уточнил он. "Не секрет, что электронного обмена данными наладить так и не удалось. Существующие же механизмы передачи сведений устаревшие, громоздкие и трудозатратные", - посетовал замглавы МИД РФ. Он заметил в этой связи, что "всеобщая цифровизация до нас пока не дошла". "Как показала практика, в критических ситуациях многое срабатывало не так, как происходит в обычной штатной схеме информационного обмена ведомств, и нуждается в совершенствовании", - добавил Сыромолотов.Он заметил, что "выводы мы, конечно, сделали, но далеко не все здесь зависит от МИД России". "Залогом успешного противостояния таким масштабным явлениям как пандемия COVID-19 может быть только коллективный труд профильных министерств, результатом которого становятся всеми согласованные и отработанные "на тренажере" единые подходы и алгоритмы..", - добавил он . "В этих вопросах, лукавить не стану, мы пока не дотягиваем до заданной правительством России планки, да и от зарубежных коллег, немного, но отстаем – и в плане применимости технологий, наличия дорогостоящего оборудования, и в части оперативности нормативного правового регулирования сходных с пандемией ситуаций", - пояснил он. Замглавы рассказал, что " даже из продвинутой в этом плане Минцифры России мы получали данные о заявившихся на вывоз по старинке – с фельдъегерем на CD-дисках".Подводя итог, Сыромолотов отметил, что, по его мнению, в ведомстве с поставленными задачами справились - "и все сотрудники, участвовавшие в этой работе, а это были не только работники ДСКЦ, но и сотрудники других подразделений министерства – департамента управления делами, НИЦИ при МИД России, дипломаты из территориальных департаментов и главное – наши универсальные, привычные ко всему загранработники посольств, постоянных представительств и генеральных консульств".
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россия, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество

МИД рассказал о вывозной кампании 2020 года

19:57 10.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИДа в Москве
Здание МИДа в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в День дипломата рассказал в интервью РИА Новости, с какими трудностями пришлось столкнуться и какие выводы сделать из крупномасштабной кампании по вывозу россиян из-за рубежа в условиях пандемии.
Отвечая на вопрос о звучавшей критике действий властей в этом направлении, он указал, что "конструктивная критика всегда справедлива". "Ошибки, конечно, были", - добавил замглавы МИД РФ. В первую очередь, это касается вопроса межведомственного взаимодействия между МИДом, Минцифры России и Минтрансом России, уточнил он. "Не секрет, что электронного обмена данными наладить так и не удалось. Существующие же механизмы передачи сведений устаревшие, громоздкие и трудозатратные", - посетовал замглавы МИД РФ. Он заметил в этой связи, что "всеобщая цифровизация до нас пока не дошла". "Как показала практика, в критических ситуациях многое срабатывало не так, как происходит в обычной штатной схеме информационного обмена ведомств, и нуждается в совершенствовании", - добавил Сыромолотов.
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Он заметил, что "выводы мы, конечно, сделали, но далеко не все здесь зависит от МИД России". "Залогом успешного противостояния таким масштабным явлениям как пандемия COVID-19 может быть только коллективный труд профильных министерств, результатом которого становятся всеми согласованные и отработанные "на тренажере" единые подходы и алгоритмы..", - добавил он . "В этих вопросах, лукавить не стану, мы пока не дотягиваем до заданной правительством России планки, да и от зарубежных коллег, немного, но отстаем – и в плане применимости технологий, наличия дорогостоящего оборудования, и в части оперативности нормативного правового регулирования сходных с пандемией ситуаций", - пояснил он. Замглавы рассказал, что " даже из продвинутой в этом плане Минцифры России мы получали данные о заявившихся на вывоз по старинке – с фельдъегерем на CD-дисках".

"Кстати об этом почему-то не принято говорить, но ведь Россия была одной из немногих стран, полностью оплатившей вывоз своих граждан с чужой территории и сохранившей для них принцип безвозмездности перевозки по возвращению. В большинстве государств вывозили в долг или по страховке", - указал замглавы МИД РФ.

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Подводя итог, Сыромолотов отметил, что, по его мнению, в ведомстве с поставленными задачами справились - "и все сотрудники, участвовавшие в этой работе, а это были не только работники ДСКЦ, но и сотрудники других подразделений министерства – департамента управления делами, НИЦИ при МИД России, дипломаты из территориальных департаментов и главное – наши универсальные, привычные ко всему загранработники посольств, постоянных представительств и генеральных консульств".
 
РоссияОлег СыромолотовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
 
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