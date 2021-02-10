https://ria.ru/20210210/vyvoz-1596898902.html

МИД рассказал о вывозной кампании 2020 года

МИД рассказал о вывозной кампании 2020 года

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в День дипломата рассказал в интервью РИА Новости, с какими трудностями пришлось столкнуться и какие выводы сделать из... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:57

2021-02-10T19:57

2021-02-10T19:57

россия

олег сыромолотов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596587004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a94f9a2a543f7fcd8c66fccd39a1cb28.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в День дипломата рассказал в интервью РИА Новости, с какими трудностями пришлось столкнуться и какие выводы сделать из крупномасштабной кампании по вывозу россиян из-за рубежа в условиях пандемии.Отвечая на вопрос о звучавшей критике действий властей в этом направлении, он указал, что "конструктивная критика всегда справедлива". "Ошибки, конечно, были", - добавил замглавы МИД РФ. В первую очередь, это касается вопроса межведомственного взаимодействия между МИДом, Минцифры России и Минтрансом России, уточнил он. "Не секрет, что электронного обмена данными наладить так и не удалось. Существующие же механизмы передачи сведений устаревшие, громоздкие и трудозатратные", - посетовал замглавы МИД РФ. Он заметил в этой связи, что "всеобщая цифровизация до нас пока не дошла". "Как показала практика, в критических ситуациях многое срабатывало не так, как происходит в обычной штатной схеме информационного обмена ведомств, и нуждается в совершенствовании", - добавил Сыромолотов.Он заметил, что "выводы мы, конечно, сделали, но далеко не все здесь зависит от МИД России". "Залогом успешного противостояния таким масштабным явлениям как пандемия COVID-19 может быть только коллективный труд профильных министерств, результатом которого становятся всеми согласованные и отработанные "на тренажере" единые подходы и алгоритмы..", - добавил он . "В этих вопросах, лукавить не стану, мы пока не дотягиваем до заданной правительством России планки, да и от зарубежных коллег, немного, но отстаем – и в плане применимости технологий, наличия дорогостоящего оборудования, и в части оперативности нормативного правового регулирования сходных с пандемией ситуаций", - пояснил он. Замглавы рассказал, что " даже из продвинутой в этом плане Минцифры России мы получали данные о заявившихся на вывоз по старинке – с фельдъегерем на CD-дисках".Подводя итог, Сыромолотов отметил, что, по его мнению, в ведомстве с поставленными задачами справились - "и все сотрудники, участвовавшие в этой работе, а это были не только работники ДСКЦ, но и сотрудники других подразделений министерства – департамента управления делами, НИЦИ при МИД России, дипломаты из территориальных департаментов и главное – наши универсальные, привычные ко всему загранработники посольств, постоянных представительств и генеральных консульств".

https://ria.ru/20200714/1574337699.html

https://ria.ru/20200707/1573987912.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество