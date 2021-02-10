https://ria.ru/20210210/vtorsyre-1596848186.html

В Москве выделили более 855 тысяч тонн вторсырья в 2020 году

В Москве выделили более 855 тысяч тонн вторсырья в 2020 году

Более 855 тысяч тонн вторсырья выделили в Москве в 2020 году, что превысило все ожидания, сообщил РИА Новости заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:57

2021-02-10T15:57

2021-02-10T15:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 855 тысяч тонн вторсырья выделили в Москве в 2020 году, что превысило все ожидания, сообщил РИА Новости заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Ранее он сообщил, что в 2020 году было собрано в 1,5 раза больше раздельно собранного мусора, чем в 2019 году.Он отметил, что эти цифры являются прямым подтверждением того, что москвичам интересна программа раздельного сбора мусора, они считают ее полезной и готовы активно участвовать в ее реализации.Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.

https://ria.ru/20210130/etichnoe-potreblenie-novye-veschi-na-99-iz-vtorsyrya-1595288753.html

москва

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2021

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петр бирюков, москва, общество