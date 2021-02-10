В Москве выделили более 855 тысяч тонн вторсырья в 2020 году
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 855 тысяч тонн вторсырья выделили в Москве в 2020 году, что превысило все ожидания, сообщил РИА Новости заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее он сообщил, что в 2020 году было собрано в 1,5 раза больше раздельно собранного мусора, чем в 2019 году.
"Главным результатом программы стал серьезный рост отсортированного вторсырья. Согласно более ранним прогнозам, к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве должен был составить около 800 тысяч тонн. Этот показатель мы преодолели в конце ноября. За год было выделено более 855,1 тысячи тонн вторсырья, что в 1,5 раза (на 51%) больше, чем в 2019 году", - сказал Бирюков.
Он отметил, что эти цифры являются прямым подтверждением того, что москвичам интересна программа раздельного сбора мусора, они считают ее полезной и готовы активно участвовать в ее реализации.
Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.