https://ria.ru/20210210/voyska-1596820103.html
Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе
Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе
Индия и Китай начали разведение войск в спорном между двумя странами приграничном районе, говорится в сообщении минобороны КНР. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:04
2021-02-10T14:04
2021-02-10T14:13
минобороны кнр
китай
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576507429_0:262:3071:1989_1920x0_80_0_0_80a9c1cf512f8f9c17f2bac8c4171cb5.jpg
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Индия и Китай начали разведение войск в спорном между двумя странами приграничном районе, говорится в сообщении минобороны КНР.
китай
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576507429_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a80433c19483de6f9df70780618aa461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны кнр, китай, индия, в мире