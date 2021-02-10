Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/voyska-1596820103.html
Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе
Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе
Индия и Китай начали разведение войск в спорном между двумя странами приграничном районе, говорится в сообщении минобороны КНР. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:04
2021-02-10T14:13
минобороны кнр
китай
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576507429_0:262:3071:1989_1920x0_80_0_0_80a9c1cf512f8f9c17f2bac8c4171cb5.jpg
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Индия и Китай начали разведение войск в спорном между двумя странами приграничном районе, говорится в сообщении минобороны КНР.
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576507429_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a80433c19483de6f9df70780618aa461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны кнр, китай, индия, в мире

Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе

14:04 10.02.2021 (обновлено: 14:13 10.02.2021)
 
© AFP 2021 / Tauseef MustafaИндийские военнослужащие на границе с Китаем
Индийские военнослужащие на границе с Китаем - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AFP 2021 / Tauseef Mustafa
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Индия и Китай начали разведение войск в спорном между двумя странами приграничном районе, говорится в сообщении минобороны КНР.
"Согласно достигнутому консенсусу в ходе девятого раунда переговоров на уровне командующих войск, индийские и китайские войска 10 февраля начали плановое синхронное разведение войск на передовой линии на южном и северном берегу озера Пангонг- Цо", - говорится в опубликованном заявлении официального представителя минобороны КНР У Цяня.
 
Минобороны КНРКитайИндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48В Москве водитель сбил двух пешеходов
14:47Мосприрода рассказала, как помогают животным пережить морозы
14:46Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
14:44Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
14:42Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
14:40Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:34Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
Лента новостейМолния