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Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе

Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе

Индия и Китай начали разведение войск в спорном между двумя странами приграничном районе, говорится в сообщении минобороны КНР. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:04

2021-02-10T14:04

2021-02-10T14:13

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ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Индия и Китай начали разведение войск в спорном между двумя странами приграничном районе, говорится в сообщении минобороны КНР.

китай

индия

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2021

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минобороны кнр, китай, индия, в мире