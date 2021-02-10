https://ria.ru/20210210/vliyanie-1596802095.html

Захарова рассказала о влиянии Запада на акции сторонников Навального

Захарова рассказала о влиянии Запада на акции сторонников Навального

Подготовка к акции 14 февраля, анонсированной сторонниками Алексея Навального, ведется по методичкам США, считает официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:37

2021-02-10T12:37

2021-02-10T12:37

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

сша

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подготовка к акции 14 февраля, анонсированной сторонниками Алексея Навального, ведется по методичкам США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагают людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики."Скажите, а вы до этого интересовались тем, как осуществляется подготовка каких-то событий на территории других стран, например, Соединенных Штатов Америки, других натовских структур? В курсе, нет? Там цветочки бывают, ленточки, по-разному. Просто посмотрите, цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги и так далее. Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно и до, и после было бы, если бы мы не знали, чем это закончится", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, можно ли считать акцию 14 февраля чем-то "подсказанным представителями НАТО".Она напомнила, что на Украине был "оранжевый" Майдан, а также отметила события "арабской весны" - начавшиеся по всему региону массовые народные выступления, которые привели к смене ряда правительств и политическим кризисам в странах региона."Мы не только видим ее (руку США - ред.), мы просто знаем. Здесь нечего скрывать, нечего придумывать. Очевидно классическая по тем самым методичкам, о которых вы так часто говорите, идет работа. Может быть для кого-то смешно. Я, например, ничего смешного не вижу", - добавила она, отвечая на вопрос, видно ли за всеми этими событиями и предстоящей акцией 14 февраля "руку Соединенных Штатов".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.

https://ria.ru/20210209/porka-1596625827.html

https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596779226.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, сша