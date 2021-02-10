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Захарова рассказала о влиянии Запада на акции сторонников Навального
Захарова рассказала о влиянии Запада на акции сторонников Навального
Подготовка к акции 14 февраля, анонсированной сторонниками Алексея Навального, ведется по методичкам США, считает официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:37
2021-02-10T12:37
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
сша
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подготовка к акции 14 февраля, анонсированной сторонниками Алексея Навального, ведется по методичкам США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагают людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики."Скажите, а вы до этого интересовались тем, как осуществляется подготовка каких-то событий на территории других стран, например, Соединенных Штатов Америки, других натовских структур? В курсе, нет? Там цветочки бывают, ленточки, по-разному. Просто посмотрите, цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги и так далее. Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно и до, и после было бы, если бы мы не знали, чем это закончится", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, можно ли считать акцию 14 февраля чем-то "подсказанным представителями НАТО".Она напомнила, что на Украине был "оранжевый" Майдан, а также отметила события "арабской весны" - начавшиеся по всему региону массовые народные выступления, которые привели к смене ряда правительств и политическим кризисам в странах региона."Мы не только видим ее (руку США - ред.), мы просто знаем. Здесь нечего скрывать, нечего придумывать. Очевидно классическая по тем самым методичкам, о которых вы так часто говорите, идет работа. Может быть для кого-то смешно. Я, например, ничего смешного не вижу", - добавила она, отвечая на вопрос, видно ли за всеми этими событиями и предстоящей акцией 14 февраля "руку Соединенных Штатов".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
https://ria.ru/20210209/porka-1596625827.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, сша

Захарова рассказала о влиянии Запада на акции сторонников Навального

12:37 10.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подготовка к акции 14 февраля, анонсированной сторонниками Алексея Навального, ведется по методичкам США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагают людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.
"Скажите, а вы до этого интересовались тем, как осуществляется подготовка каких-то событий на территории других стран, например, Соединенных Штатов Америки, других натовских структур? В курсе, нет? Там цветочки бывают, ленточки, по-разному. Просто посмотрите, цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги и так далее. Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно и до, и после было бы, если бы мы не знали, чем это закончится", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, можно ли считать акцию 14 февраля чем-то "подсказанным представителями НАТО".
Она напомнила, что на Украине был "оранжевый" Майдан, а также отметила события "арабской весны" - начавшиеся по всему региону массовые народные выступления, которые привели к смене ряда правительств и политическим кризисам в странах региона.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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"Мы не только видим ее (руку США - ред.), мы просто знаем. Здесь нечего скрывать, нечего придумывать. Очевидно классическая по тем самым методичкам, о которых вы так часто говорите, идет работа. Может быть для кого-то смешно. Я, например, ничего смешного не вижу", - добавила она, отвечая на вопрос, видно ли за всеми этими событиями и предстоящей акцией 14 февраля "руку Соединенных Штатов".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
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