https://ria.ru/20210210/videokarta-1596807853.html

Майнеры взвинтили цену на новую видеокарту GeForce

Майнеры взвинтили цену на новую видеокарту GeForce

В NVIDIA посоветовали желающим приобрести видеокарту серии RTX 30 запастись терпением. Новую RTX 3060 Ti, старт продаж которой запланирован на конец февраля,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:58

2021-02-10T12:58

2021-02-10T12:58

наука

компьютерные игры

геймеры

nvidia corporation

технологии

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В NVIDIA посоветовали желающим приобрести видеокарту серии RTX 30 запастись терпением. Новую RTX 3060 Ti, старт продаж которой запланирован на конец февраля, вряд ли удастся купить по рекомендованной цене. В компании объясняют дефицит нехваткой сырья и чипов, а также празднованием китайского нового года, из-за которого предприятия ушли на каникулы. Видеокарты серии RTX 30 будет сложно достать покупателям до мая 2020 года, считают в NVIDIA.Как сообщает ITHome, предзаказ на видеоускоритель RTX 3060 Ti оказался снова подпорчен майнерами. Из-за сверхвысокого спроса продавцы просят за него в два раза больше — 750 долларов (примерно 55 000 рублей по текущему курсу) при рекомендованной цене в 330 долларов (24 000 рублей).

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные игры, геймеры, nvidia corporation, технологии