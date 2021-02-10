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Наука
https://ria.ru/20210210/videokarta-1596807853.html
Майнеры взвинтили цену на новую видеокарту GeForce
Майнеры взвинтили цену на новую видеокарту GeForce
В NVIDIA посоветовали желающим приобрести видеокарту серии RTX 30 запастись терпением. Новую RTX 3060 Ti, старт продаж которой запланирован на конец февраля,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:58
2021-02-10T12:58
наука
компьютерные игры
геймеры
nvidia corporation
технологии
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В NVIDIA посоветовали желающим приобрести видеокарту серии RTX 30 запастись терпением. Новую RTX 3060 Ti, старт продаж которой запланирован на конец февраля, вряд ли удастся купить по рекомендованной цене. В компании объясняют дефицит нехваткой сырья и чипов, а также празднованием китайского нового года, из-за которого предприятия ушли на каникулы. Видеокарты серии RTX 30 будет сложно достать покупателям до мая 2020 года, считают в NVIDIA.Как сообщает ITHome, предзаказ на видеоускоритель RTX 3060 Ti оказался снова подпорчен майнерами. Из-за сверхвысокого спроса продавцы просят за него в два раза больше — 750 долларов (примерно 55 000 рублей по текущему курсу) при рекомендованной цене в 330 долларов (24 000 рублей).
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компьютерные игры, геймеры, nvidia corporation, технологии

Майнеры взвинтили цену на новую видеокарту GeForce

12:58 10.02.2021
 
© Фото : NvidiaИгровая видеокарта "GeForce RTX 3070"
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : Nvidia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В NVIDIA посоветовали желающим приобрести видеокарту серии RTX 30 запастись терпением. Новую RTX 3060 Ti, старт продаж которой запланирован на конец февраля, вряд ли удастся купить по рекомендованной цене.
В компании объясняют дефицит нехваткой сырья и чипов, а также празднованием китайского нового года, из-за которого предприятия ушли на каникулы. Видеокарты серии RTX 30 будет сложно достать покупателям до мая 2020 года, считают в NVIDIA.
Как сообщает ITHome, предзаказ на видеоускоритель RTX 3060 Ti оказался снова подпорчен майнерами. Из-за сверхвысокого спроса продавцы просят за него в два раза больше — 750 долларов (примерно 55 000 рублей по текущему курсу) при рекомендованной цене в 330 долларов (24 000 рублей).
 
НаукаКомпьютерные игрыгеймерыNVIDIA CorporationТехнологии
 
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