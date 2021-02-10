Праздник первого утра. Как правильно отметить вьетнамский Новый год

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Новогодние торжества во Вьетнаме длятся примерно неделю, и подготовка к ним начинается заблаговременно.

"До праздника местным жителям нужно успеть навестить могилы предков, помыть надгробия, установить на них вазы с цветами и фруктами, зажечь благовония, — рассказывает гид Ирина Стольная, живущая в Хошимине с 1998 года. — Необходимо сжечь приношения — денежные купюры (конечно, ненастоящие), бумажные одежду, мобильный телефон, мотоцикл или автомобиль".

Еще в этот период много молятся и просят у умерших родственников помощи в семейных делах, бизнесе.