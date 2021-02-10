Праздник первого утра. Как правильно отметить вьетнамский Новый год
Новогодние торжества во Вьетнаме длятся примерно неделю, и подготовка к ним начинается заблаговременно.
"До праздника местным жителям нужно успеть навестить могилы предков, помыть надгробия, установить на них вазы с цветами и фруктами, зажечь благовония, — рассказывает гид Ирина Стольная, живущая в Хошимине с 1998 года. — Необходимо сжечь приношения — денежные купюры (конечно, ненастоящие), бумажные одежду, мобильный телефон, мотоцикл или автомобиль".
Еще в этот период много молятся и просят у умерших родственников помощи в семейных делах, бизнесе.
Новогодние торжества во Вьетнаме длятся примерно неделю, и подготовка к ним начинается заблаговременно.
"До праздника местным жителям нужно успеть навестить могилы предков, помыть надгробия, установить на них вазы с цветами и фруктами, зажечь благовония, — рассказывает гид Ирина Стольная, живущая в Хошимине с 1998 года. — Необходимо сжечь приношения — денежные купюры (конечно, ненастоящие), бумажные одежду, мобильный телефон, мотоцикл или автомобиль".
Еще в этот период много молятся и просят у умерших родственников помощи в семейных делах, бизнесе.
После посещения кладбища — генеральная уборка жилища.
Нужно украсить цветами домашний алтарь, посвященный покойным родителям, бабушкам, дедушкам. На него ставят фрукты, сладости, а бронзовые курильницы начищают до блеска.
"В наши дни там оставляют и бутылку алкогольного напитка, праздничные блюда. Все самое вкусное необходимо преподнести предкам в предновогодние дни, — говорит Ирина Стольная. — Тем самым мы выражаем почитание, любовь, заботу о них и надеемся на внимание и помощь".
После посещения кладбища — генеральная уборка жилища.
Нужно украсить цветами домашний алтарь, посвященный покойным родителям, бабушкам, дедушкам. На него ставят фрукты, сладости, а бронзовые курильницы начищают до блеска.
"В наши дни там оставляют и бутылку алкогольного напитка, праздничные блюда. Все самое вкусное необходимо преподнести предкам в предновогодние дни, — говорит Ирина Стольная. — Тем самым мы выражаем почитание, любовь, заботу о них и надеемся на внимание и помощь".
За неделю до праздника открываются цветочные базары на обычных рынках и стихийные — на крупных улицах. Там покупают новогодние деревья бонсай: на севере страны — цветущие персиковые, на юге — охну цельнокрайную с желтыми цветами.
Все садоводы готовятся к торжеству, города заполонены живыми растениями — ими украшают дома, офисы, магазины, их дарят друг другу.
За неделю до праздника открываются цветочные базары на обычных рынках и стихийные — на крупных улицах. Там покупают новогодние деревья бонсай: на севере страны — цветущие персиковые, на юге — охну цельнокрайную с желтыми цветами.
Все садоводы готовятся к торжеству, города заполонены живыми растениями — ими украшают дома, офисы, магазины, их дарят друг другу.
Из-за пандемии праздник отметят скромнее, чем обычно.
"Сегодня утром я прошлась по центру Хошимина и увидела, что из-за ковидных ограничений город украшен не так ярко, как в предыдущие годы: цветов мало, жителей — тоже, — делится впечатлениями Ирина Стольная. — Массовые развлекательные мероприятия отменены, салюта не будет".
Из-за пандемии праздник отметят скромнее, чем обычно.
"Сегодня утром я прошлась по центру Хошимина и увидела, что из-за ковидных ограничений город украшен не так ярко, как в предыдущие годы: цветов мало, жителей — тоже, — делится впечатлениями Ирина Стольная. — Массовые развлекательные мероприятия отменены, салюта не будет".
Новый год — это встреча весны, отсюда яркие цвета торжества.
Принято надевать аозай (платье) розового, желтого, красного, золотого оттенков. Причем праздник нужно встречать в новых вещах.
Наутро вьетнамцы посещают буддийские храмы и пагоды, загадывают желания, ударяют в колокол, зажигают ароматические палочки и кладут приношения на алтари — цветы, сладости или купюры.
Новый год — это встреча весны, отсюда яркие цвета торжества.
Принято надевать аозай (платье) розового, желтого, красного, золотого оттенков. Причем праздник нужно встречать в новых вещах.
Наутро вьетнамцы посещают буддийские храмы и пагоды, загадывают желания, ударяют в колокол, зажигают ароматические палочки и кладут приношения на алтари — цветы, сладости или купюры.
"Традиционные подарки — цветы и сладости, бутылка вина. Для стариков — баночка сгущенки, напитки на основе ласточкиной слюны, БАДы с женьшенем", — рассказывает Ирина Стольная.
Детям на счастье дарят бумажные красные конвертики "лаки мани" (lucky money) с небольшой суммой. Малыши в ответ желают старшим долголетия.
Такими же конвертиками обычно поздравляют и пожилых родителей.
"Традиционные подарки — цветы и сладости, бутылка вина. Для стариков — баночка сгущенки, напитки на основе ласточкиной слюны, БАДы с женьшенем", — рассказывает Ирина Стольная.
Детям на счастье дарят бумажные красные конвертики "лаки мани" (lucky money) с небольшой суммой. Малыши в ответ желают старшим долголетия.
Такими же конвертиками обычно поздравляют и пожилых родителей.
"В прошлом году во время встречи Нового года мы оказались в Ханое. В городе работали базары с новогодней атрибутикой. Кругом — китайские фонарики, бумажные украшения, пластиковые большие цветы с подсветкой — очень атмосферно", — рассказывает туристка из Москвы Ирина Овчинникова.
"В прошлом году во время встречи Нового года мы оказались в Ханое. В городе работали базары с новогодней атрибутикой. Кругом — китайские фонарики, бумажные украшения, пластиковые большие цветы с подсветкой — очень атмосферно", — рассказывает туристка из Москвы Ирина Овчинникова.
Недалеко от отеля Ирина обнаружила пару стихийных круглосуточных рынков с мандариновыми и апельсиновыми деревьями в кадках — еще один аналог российских елок.
"Вьетнамцы покупали их сразу по несколько штук. Было забавно видеть мопеды, на которых пассажир держал в каждой руке по горшку с деревцем", — вспоминает путешественница.
Недалеко от отеля Ирина обнаружила пару стихийных круглосуточных рынков с мандариновыми и апельсиновыми деревьями в кадках — еще один аналог российских елок.
"Вьетнамцы покупали их сразу по несколько штук. Было забавно видеть мопеды, на которых пассажир держал в каждой руке по горшку с деревцем", — вспоминает путешественница.
Несмотря на красоту вокруг, туристу в этот период может быть непросто. "Нам Новый год принес только разочарование — на салют решили не ходить, потому что событие очень многолюдное, зато из-за того, что жили в самом центре, слушали залпы часов до пяти утра", — говорит Ирина.
А еще, по ее словам, за пару дней до праздника закрылись все туристические заведения, перекусывали только сэндвичами в кофейнях.
"Правда, работал местный фастфуд: на тротуаре стояли пластиковые стулья и столы детского размера, и женщина-повар на одном из них собирала суп фо-бо из ингредиентов, которые лежали тут же, в пакете на тротуаре, — рассказывает туристка. — Для мытья она брала воду из бутылок, слив — в ливневку у дороги. Мы побоялись есть в таком месте, поэтому перебивались сухомяткой, а на следующий день предпочли уехать на экскурсию".
Несмотря на красоту вокруг, туристу в этот период может быть непросто. "Нам Новый год принес только разочарование — на салют решили не ходить, потому что событие очень многолюдное, зато из-за того, что жили в самом центре, слушали залпы часов до пяти утра", — говорит Ирина.
А еще, по ее словам, за пару дней до праздника закрылись все туристические заведения, перекусывали только сэндвичами в кофейнях.
"Правда, работал местный фастфуд: на тротуаре стояли пластиковые стулья и столы детского размера, и женщина-повар на одном из них собирала суп фо-бо из ингредиентов, которые лежали тут же, в пакете на тротуаре, — рассказывает туристка. — Для мытья она брала воду из бутылок, слив — в ливневку у дороги. Мы побоялись есть в таком месте, поэтому перебивались сухомяткой, а на следующий день предпочли уехать на экскурсию".
Во вьетнамских семьях готовят на Новый год баньтьынг — традиционный новогодний пирог, квадратный, из клейкого риса, с начинкой из свинины и фасоли. В него добавляют черный перец, соль и иногда лук. Блюдо заворачивают в полоски листьев банановой пальмы и варят в горшке. Разрезав на кусочки, подают с овощами, местной ветчиной и рыбным соусом.
Во вьетнамских семьях готовят на Новый год баньтьынг — традиционный новогодний пирог, квадратный, из клейкого риса, с начинкой из свинины и фасоли. В него добавляют черный перец, соль и иногда лук. Блюдо заворачивают в полоски листьев банановой пальмы и варят в горшке. Разрезав на кусочки, подают с овощами, местной ветчиной и рыбным соусом.