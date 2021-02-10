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Праздник первого утра. Как правильно отметить вьетнамский Новый год
Праздник первого утра. Как правильно отметить вьетнамский Новый год
В ночь с 11 на 12 февраля вьетнамцы встретят Новый год по лунному календарю — Тет или Тет нгуен дан, то есть "праздник первого утра". Это главное торжество... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:00
2021-02-10T08:11
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. В ночь с 11 на 12 февраля вьетнамцы встретят Новый год по лунному календарю — Тет или Тет нгуен дан, то есть "праздник первого утра". Это главное торжество принято отмечать в кругу семьи. Как правильно провести ритуалы, выбрать одежду и приготовить еду — в фотоленте РИА Новости.
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куда поехать, туризм, фото - туризм, новый год, вьетнам, фото

Праздник первого утра. Как правильно отметить вьетнамский Новый год

08:00 10.02.2021 (обновлено: 08:11 10.02.2021)
 
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. В ночь с 11 на 12 февраля вьетнамцы встретят Новый год по лунному календарю — Тет или Тет нгуен дан, то есть "праздник первого утра". Это главное торжество принято отмечать в кругу семьи. Как правильно провести ритуалы, выбрать одежду и приготовить еду — в фотоленте РИА Новости.
© Sputnik / Тарас Иванов / Перейти в фотобанк

Новогодние торжества во Вьетнаме длятся примерно неделю, и подготовка к ним начинается заблаговременно.

"До праздника местным жителям нужно успеть навестить могилы предков, помыть надгробия, установить на них вазы с цветами и фруктами, зажечь благовония, — рассказывает гид Ирина Стольная, живущая в Хошимине с 1998 года. — Необходимо сжечь приношения — денежные купюры (конечно, ненастоящие), бумажные одежду, мобильный телефон, мотоцикл или автомобиль".

Еще в этот период много молятся и просят у умерших родственников помощи в семейных делах, бизнесе.

Новогоднее украшение на рынке сувениров и украшений для дома на центральной улице Ханоя
1 из 10

Новогодние торжества во Вьетнаме длятся примерно неделю, и подготовка к ним начинается заблаговременно.

"До праздника местным жителям нужно успеть навестить могилы предков, помыть надгробия, установить на них вазы с цветами и фруктами, зажечь благовония, — рассказывает гид Ирина Стольная, живущая в Хошимине с 1998 года. — Необходимо сжечь приношения — денежные купюры (конечно, ненастоящие), бумажные одежду, мобильный телефон, мотоцикл или автомобиль".

Еще в этот период много молятся и просят у умерших родственников помощи в семейных делах, бизнесе.

© Sputnik / Тарас Иванов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тарас Иванов / Перейти в фотобанк

После посещения кладбища — генеральная уборка жилища.

Нужно украсить цветами домашний алтарь, посвященный покойным родителям, бабушкам, дедушкам. На него ставят фрукты, сладости, а бронзовые курильницы начищают до блеска.

"В наши дни там оставляют и бутылку алкогольного напитка, праздничные блюда. Все самое вкусное необходимо преподнести предкам в предновогодние дни, — говорит Ирина Стольная. — Тем самым мы выражаем почитание, любовь, заботу о них и надеемся на внимание и помощь".

Новогодние украшения на рынке сувениров и украшений для дома на центральной улице Ханоя
2 из 10

После посещения кладбища — генеральная уборка жилища.

Нужно украсить цветами домашний алтарь, посвященный покойным родителям, бабушкам, дедушкам. На него ставят фрукты, сладости, а бронзовые курильницы начищают до блеска.

"В наши дни там оставляют и бутылку алкогольного напитка, праздничные блюда. Все самое вкусное необходимо преподнести предкам в предновогодние дни, — говорит Ирина Стольная. — Тем самым мы выражаем почитание, любовь, заботу о них и надеемся на внимание и помощь".

© Sputnik / Тарас Иванов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тарас Иванов / Перейти в фотобанк

За неделю до праздника открываются цветочные базары на обычных рынках и стихийные — на крупных улицах. Там покупают новогодние деревья бонсай: на севере страны — цветущие персиковые, на юге — охну цельнокрайную с желтыми цветами.

Все садоводы готовятся к торжеству, города заполонены живыми растениями — ими украшают дома, офисы, магазины, их дарят друг другу.

Девушка на рынке новогодних сувениров, украшений для дома и красочных цветов на центральной улице Ханоя
3 из 10

За неделю до праздника открываются цветочные базары на обычных рынках и стихийные — на крупных улицах. Там покупают новогодние деревья бонсай: на севере страны — цветущие персиковые, на юге — охну цельнокрайную с желтыми цветами.

Все садоводы готовятся к торжеству, города заполонены живыми растениями — ими украшают дома, офисы, магазины, их дарят друг другу.

© Sputnik / Тарас Иванов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тарас Иванов / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии праздник отметят скромнее, чем обычно.

"Сегодня утром я прошлась по центру Хошимина и увидела, что из-за ковидных ограничений город украшен не так ярко, как в предыдущие годы: цветов мало, жителей — тоже, — делится впечатлениями Ирина Стольная. — Массовые развлекательные мероприятия отменены, салюта не будет".

Женщины на рынке новогодних сувениров на центральной улице Ханоя
4 из 10

Из-за пандемии праздник отметят скромнее, чем обычно.

"Сегодня утром я прошлась по центру Хошимина и увидела, что из-за ковидных ограничений город украшен не так ярко, как в предыдущие годы: цветов мало, жителей — тоже, — делится впечатлениями Ирина Стольная. — Массовые развлекательные мероприятия отменены, салюта не будет".

© Sputnik / Тарас Иванов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тарас Иванов / Перейти в фотобанк

Новый год — это встреча весны, отсюда яркие цвета торжества.

Принято надевать аозай (платье) розового, желтого, красного, золотого оттенков. Причем праздник нужно встречать в новых вещах.

Наутро вьетнамцы посещают буддийские храмы и пагоды, загадывают желания, ударяют в колокол, зажигают ароматические палочки и кладут приношения на алтари — цветы, сладости или купюры.

Девушка на рынке новогодних сувениров, украшений для дома и красочных цветов на центральной улице Ханоя
5 из 10

Новый год — это встреча весны, отсюда яркие цвета торжества.

Принято надевать аозай (платье) розового, желтого, красного, золотого оттенков. Причем праздник нужно встречать в новых вещах.

Наутро вьетнамцы посещают буддийские храмы и пагоды, загадывают желания, ударяют в колокол, зажигают ароматические палочки и кладут приношения на алтари — цветы, сладости или купюры.

© Sputnik / Тарас Иванов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тарас Иванов / Перейти в фотобанк

"Традиционные подарки — цветы и сладости, бутылка вина. Для стариков — баночка сгущенки, напитки на основе ласточкиной слюны, БАДы с женьшенем", — рассказывает Ирина Стольная.

Детям на счастье дарят бумажные красные конвертики "лаки мани" (lucky money) с небольшой суммой. Малыши в ответ желают старшим долголетия.

Такими же конвертиками обычно поздравляют и пожилых родителей.

Мужчина с ребенком на рынке новогодних сувениров и украшений для дома на центральной улице Ханоя
6 из 10

"Традиционные подарки — цветы и сладости, бутылка вина. Для стариков — баночка сгущенки, напитки на основе ласточкиной слюны, БАДы с женьшенем", — рассказывает Ирина Стольная.

Детям на счастье дарят бумажные красные конвертики "лаки мани" (lucky money) с небольшой суммой. Малыши в ответ желают старшим долголетия.

Такими же конвертиками обычно поздравляют и пожилых родителей.

© Sputnik / Тарас Иванов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тарас Иванов / Перейти в фотобанк

"В прошлом году во время встречи Нового года мы оказались в Ханое. В городе работали базары с новогодней атрибутикой. Кругом — китайские фонарики, бумажные украшения, пластиковые большие цветы с подсветкой — очень атмосферно", — рассказывает туристка из Москвы Ирина Овчинникова.

Посетители на рынке новогодних сувениров и украшений для дома на центральной улице Ханоя
7 из 10

"В прошлом году во время встречи Нового года мы оказались в Ханое. В городе работали базары с новогодней атрибутикой. Кругом — китайские фонарики, бумажные украшения, пластиковые большие цветы с подсветкой — очень атмосферно", — рассказывает туристка из Москвы Ирина Овчинникова.

© Sputnik / Тарас Иванов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тарас Иванов / Перейти в фотобанк

Недалеко от отеля Ирина обнаружила пару стихийных круглосуточных рынков с мандариновыми и апельсиновыми деревьями в кадках — еще один аналог российских елок.

"Вьетнамцы покупали их сразу по несколько штук. Было забавно видеть мопеды, на которых пассажир держал в каждой руке по горшку с деревцем", — вспоминает путешественница.

Посетители на рынке новогодних сувениров на центральной улице Ханоя
8 из 10

Недалеко от отеля Ирина обнаружила пару стихийных круглосуточных рынков с мандариновыми и апельсиновыми деревьями в кадках — еще один аналог российских елок.

"Вьетнамцы покупали их сразу по несколько штук. Было забавно видеть мопеды, на которых пассажир держал в каждой руке по горшку с деревцем", — вспоминает путешественница.

© Sputnik / Тарас Иванов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тарас Иванов / Перейти в фотобанк

Несмотря на красоту вокруг, туристу в этот период может быть непросто. "Нам Новый год принес только разочарование — на салют решили не ходить, потому что событие очень многолюдное, зато из-за того, что жили в самом центре, слушали залпы часов до пяти утра", — говорит Ирина.

А еще, по ее словам, за пару дней до праздника закрылись все туристические заведения, перекусывали только сэндвичами в кофейнях.

"Правда, работал местный фастфуд: на тротуаре стояли пластиковые стулья и столы детского размера, и женщина-повар на одном из них собирала суп фо-бо из ингредиентов, которые лежали тут же, в пакете на тротуаре, — рассказывает туристка. — Для мытья она брала воду из бутылок, слив — в ливневку у дороги. Мы побоялись есть в таком месте, поэтому перебивались сухомяткой, а на следующий день предпочли уехать на экскурсию".

Посетители на рынке новогодних сувениров на центральной улице Ханоя
9 из 10

Несмотря на красоту вокруг, туристу в этот период может быть непросто. "Нам Новый год принес только разочарование — на салют решили не ходить, потому что событие очень многолюдное, зато из-за того, что жили в самом центре, слушали залпы часов до пяти утра", — говорит Ирина.

А еще, по ее словам, за пару дней до праздника закрылись все туристические заведения, перекусывали только сэндвичами в кофейнях.

"Правда, работал местный фастфуд: на тротуаре стояли пластиковые стулья и столы детского размера, и женщина-повар на одном из них собирала суп фо-бо из ингредиентов, которые лежали тут же, в пакете на тротуаре, — рассказывает туристка. — Для мытья она брала воду из бутылок, слив — в ливневку у дороги. Мы побоялись есть в таком месте, поэтому перебивались сухомяткой, а на следующий день предпочли уехать на экскурсию".

© Sputnik / Тарас Иванов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тарас Иванов / Перейти в фотобанк

Во вьетнамских семьях готовят на Новый год баньтьынг — традиционный новогодний пирог, квадратный, из клейкого риса, с начинкой из свинины и фасоли. В него добавляют черный перец, соль и иногда лук. Блюдо заворачивают в полоски листьев банановой пальмы и варят в горшке. Разрезав на кусочки, подают с овощами, местной ветчиной и рыбным соусом.

Посетители на рынке новогодних сувениров и украшений для дома на центральной улице Ханоя
10 из 10

Во вьетнамских семьях готовят на Новый год баньтьынг — традиционный новогодний пирог, квадратный, из клейкого риса, с начинкой из свинины и фасоли. В него добавляют черный перец, соль и иногда лук. Блюдо заворачивают в полоски листьев банановой пальмы и варят в горшке. Разрезав на кусочки, подают с овощами, местной ветчиной и рыбным соусом.

© Sputnik / Тарас Иванов
Перейти в фотобанк
 
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