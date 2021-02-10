https://ria.ru/20210210/vaktsinatsiya-1596830185.html
Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
В вакцинации от коронавируса участвуют все регионы России, доставлено более 4 миллионов доз вакцины, еще 2 миллиона в пути, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:46
2021-02-10T14:46
2021-02-10T14:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В вакцинации от коронавируса участвуют все регионы России, доставлено более 4 миллионов доз вакцины, еще 2 миллиона в пути, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По его словам, "в общей сложности сегодня развернут 3741 пункт" вакцинации от коронавируса. Качество вакцинации, как отметил министр, обеспечено на всех этапах: от начала производства до доставки и хранения препарата.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество