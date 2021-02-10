https://ria.ru/20210210/vaktsinatsiya-1596830185.html

Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах

Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах

В вакцинации от коронавируса участвуют все регионы России, доставлено более 4 миллионов доз вакцины, еще 2 миллиона в пути, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:46

2021-02-10T14:46

2021-02-10T14:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В вакцинации от коронавируса участвуют все регионы России, доставлено более 4 миллионов доз вакцины, еще 2 миллиона в пути, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По его словам, "в общей сложности сегодня развернут 3741 пункт" вакцинации от коронавируса. Качество вакцинации, как отметил министр, обеспечено на всех этапах: от начала производства до доставки и хранения препарата.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество