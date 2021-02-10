https://ria.ru/20210210/vaktsinatsiya-1596814457.html

Вакциной от коронавируса "Спутник V" привились 2,2 миллиона россиян

Вакциной от коронавируса "Спутник V" привились 2,2 миллиона россиян

Около 2,2 миллиона человек получили первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V", оба компонента получили более 1,7 миллиона человек, сообщил... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:31

2021-02-10T13:31

2021-02-10T13:31

распространение коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Около 2,2 миллиона человек получили первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V", оба компонента получили более 1,7 миллиона человек, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Около 2,2 миллионов человек получили вакцину... это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 миллиона человек. Можно отметить хороший уровень безопасности вакцины", - сообщил Логунов в рамках круглого стола "Вакцинация от COVID-19 - эффективный барьер вызовам пандемии".Он также рассказал, когда основная часть россиян сможет получить вакцину от коронавируса."По оптимистическому сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, что цифра будет достигнута 70% иммунной прослойки - это условие, которое позволяет остановить эпидемиологический процесс, по пессимистическим сценариям, - до начала осени будет завершен (процесс вакцинации)", - сообщил Логунов.Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

россия

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2021

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"Практика показывает – она самая лучшая в мире" – Путин о российской вакцине от коронавируса Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. "Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине. 2021-02-10T13:31 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, здоровье - общество