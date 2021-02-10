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Распространение коронавируса
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В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
Более 150 тыс человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщила пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:47
2021-02-10T11:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
светлана стригункова
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 150 тыс человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщила пресс-служба регионального минздрава."С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции 152 600 человек в Московской области воспользовались бесплатной возможностью привиться вакциной "Спутник V", - говорится в сообщении.По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, вакцинация в Подмосковье доступна каждому жителю, не имеющему противопоказаний, по полису ОМС (обязательное медицинское страхование). Сделать прививку можно в поликлинике, а также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах."Всего на данный момент Подмосковье получило 214 тысяч доз вакцины "Спутник V", - рассказала Стригункова, слова которой приводит пресс-служба министерства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

11:47 10.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 150 тыс человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
"С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции 152 600 человек в Московской области воспользовались бесплатной возможностью привиться вакциной "Спутник V", - говорится в сообщении.
По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, вакцинация в Подмосковье доступна каждому жителю, не имеющему противопоказаний, по полису ОМС (обязательное медицинское страхование). Сделать прививку можно в поликлинике, а также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах.
"Всего на данный момент Подмосковье получило 214 тысяч доз вакцины "Спутник V", - рассказала Стригункова, слова которой приводит пресс-служба министерства.
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