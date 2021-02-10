https://ria.ru/20210210/vaktsinatsiya-1596792729.html

В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Более 150 тыс человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщила пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:47

2021-02-10T11:47

2021-02-10T11:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

светлана стригункова

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 150 тыс человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщила пресс-служба регионального минздрава."С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции 152 600 человек в Московской области воспользовались бесплатной возможностью привиться вакциной "Спутник V", - говорится в сообщении.По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, вакцинация в Подмосковье доступна каждому жителю, не имеющему противопоказаний, по полису ОМС (обязательное медицинское страхование). Сделать прививку можно в поликлинике, а также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах."Всего на данный момент Подмосковье получило 214 тысяч доз вакцины "Спутник V", - рассказала Стригункова, слова которой приводит пресс-служба министерства.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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