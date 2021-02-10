Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596906600.html
Украина запретила регистрировать российские вакцины от COVID-19
Украина запретила регистрировать российские вакцины от COVID-19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T21:27
2021-02-10T23:23
денис шмыгаль
россия
верховная рада украины
евросоюз
боливия
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596623202_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_f2f0a418cead7ba6205e69bdc9ed0417.jpg
КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России.Текст постановления опубликовали на сайте правительства.В конце января Верховная рада Украины поддержала закон о регистрации вакцин, успешно прошедших доклинические испытания, и подвергнутые клиническим исследованиям с разрешения компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза.В этом же документе указывается, что препарат не должен быть разработан в России.Третья фаза клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", результаты которой опубликовал авторитетный научный журнал The Lancet, подтвердила высокую эффективность препарата — 91,6 процента.При этом вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания.Применение "Спутника V" одобрено в 21 стране.
россия
боливия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596623202_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_5ed91b2b813c7724bf599000f286160f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис шмыгаль, россия, верховная рада украины, евросоюз, боливия, армения, в мире

Украина запретила регистрировать российские вакцины от COVID-19

21:27 10.02.2021 (обновлено: 23:23 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкВакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Вакцина Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России.
Текст постановления опубликовали на сайте правительства.
"Постановить, что регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанным Верховной радой Украины государством-агрессором, запрещается", — говорится в документе.
В конце января Верховная рада Украины поддержала закон о регистрации вакцин, успешно прошедших доклинические испытания, и подвергнутые клиническим исследованиям с разрешения компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза.
В этом же документе указывается, что препарат не должен быть разработан в России.
Третья фаза клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", результаты которой опубликовал авторитетный научный журнал The Lancet, подтвердила высокую эффективность препарата — 91,6 процента.
При этом вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания.
Применение "Спутника V" одобрено в 21 стране.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Денис ШмыгальРоссияВерховная Рада УкраиныЕвросоюзБоливияАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния