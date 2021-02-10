Украина запретила регистрировать российские вакцины от COVID-19
21:27 10.02.2021 (обновлено: 23:23 10.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкВакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России.
Текст постановления опубликовали на сайте правительства.
"Постановить, что регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанным Верховной радой Украины государством-агрессором, запрещается", — говорится в документе.
В конце января Верховная рада Украины поддержала закон о регистрации вакцин, успешно прошедших доклинические испытания, и подвергнутые клиническим исследованиям с разрешения компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза.
В этом же документе указывается, что препарат не должен быть разработан в России.
Третья фаза клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", результаты которой опубликовал авторитетный научный журнал The Lancet, подтвердила высокую эффективность препарата — 91,6 процента.
При этом вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания.
Применение "Спутника V" одобрено в 21 стране.
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