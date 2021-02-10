https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596906600.html

Украина запретила регистрировать российские вакцины от COVID-19

Украина запретила регистрировать российские вакцины от COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T21:27

2021-02-10T21:27

2021-02-10T23:23

денис шмыгаль

россия

верховная рада украины

евросоюз

боливия

армения

в мире

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КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России.Текст постановления опубликовали на сайте правительства.В конце января Верховная рада Украины поддержала закон о регистрации вакцин, успешно прошедших доклинические испытания, и подвергнутые клиническим исследованиям с разрешения компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза.В этом же документе указывается, что препарат не должен быть разработан в России.Третья фаза клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", результаты которой опубликовал авторитетный научный журнал The Lancet, подтвердила высокую эффективность препарата — 91,6 процента.При этом вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания.Применение "Спутника V" одобрено в 21 стране.

россия

боливия

армения

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2021

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денис шмыгаль, россия, верховная рада украины, евросоюз, боливия, армения, в мире