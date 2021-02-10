https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596872218.html

Президент Словакии попросила ЕК помочь с выпуском вакцин от COVID-19

Президент Словакии попросила ЕК помочь с выпуском вакцин от COVID-19

Президент Словакии Зузана Чапутова провела телефонный разговор с европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, в котором заявила о... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:39

2021-02-10T17:39

2021-02-10T17:39

распространение коронавируса

игорь матович

коронавирус covid-19

зузана чапутова

еврокомиссия

словакия

в мире

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ПРАГА, 10 фев – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова провела телефонный разговор с европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, в котором заявила о заинтересованности ее страны в выпуске вакцин от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец."Госпожа президент проинформировала еврокомиссара Тьерри Бретона о том, что Словакия заинтересована в организации выпуска вакцин от коронавируса. Еврокомиссар в ответ приветствовал информацию о том, что в Словакии имеются доступные производственные мощности для этого и подтвердил, что Еврокомиссия может оказать помощь с их использованием", - сказал пресс-секретарь на брифинге, который транслировался сетевыми ТВ-каналами.По словам Стрижинеца, Чапутова также поинтересовалась у еврокомиссара возможностью финансовой помощи для необходимой модернизации соответствующих словацких лабораторий."Еврокомиссар Бретон подтвердил, что для этого есть доступные (финансовые) источники, к которым Словакии может быть предоставлен доступ", - сказал Стрижинец.Пресс-секретарь Чапутовой также сообщил, что она проинформировала о своем разговоре с еврокомиссаром Бретоном премьера Игоря Матовича, а также попросила минздрав предоставить в ЕК максимум необходимой информации по данной теме.Матович 6 февраля заявил, что некоторые вакцины от коронавируса могли бы производиться в Словакии, включая российскую вакцину "Спутник V".

https://ria.ru/20210210/zapad-1596702936.html

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, коронавирус covid-19, зузана чапутова, еврокомиссия, словакия, в мире