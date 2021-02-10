Президент Словакии попросила ЕК помочь с выпуском вакцин от COVID-19
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
© AP Photo / Jae C. Hong
ПРАГА, 10 фев – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова провела телефонный разговор с европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, в котором заявила о заинтересованности ее страны в выпуске вакцин от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец.
"Госпожа президент проинформировала еврокомиссара Тьерри Бретона о том, что Словакия заинтересована в организации выпуска вакцин от коронавируса. Еврокомиссар в ответ приветствовал информацию о том, что в Словакии имеются доступные производственные мощности для этого и подтвердил, что Еврокомиссия может оказать помощь с их использованием", - сказал пресс-секретарь на брифинге, который транслировался сетевыми ТВ-каналами.
По словам Стрижинеца, Чапутова также поинтересовалась у еврокомиссара возможностью финансовой помощи для необходимой модернизации соответствующих словацких лабораторий.
"Еврокомиссар Бретон подтвердил, что для этого есть доступные (финансовые) источники, к которым Словакии может быть предоставлен доступ", - сказал Стрижинец.
Пресс-секретарь Чапутовой также сообщил, что она проинформировала о своем разговоре с еврокомиссаром Бретоном премьера Игоря Матовича, а также попросила минздрав предоставить в ЕК максимум необходимой информации по данной теме.
Матович 6 февраля заявил, что некоторые вакцины от коронавируса могли бы производиться в Словакии, включая российскую вакцину "Спутник V".