Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596872218.html
Президент Словакии попросила ЕК помочь с выпуском вакцин от COVID-19
Президент Словакии попросила ЕК помочь с выпуском вакцин от COVID-19
Президент Словакии Зузана Чапутова провела телефонный разговор с европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, в котором заявила о... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:39
2021-02-10T17:39
распространение коронавируса
игорь матович
коронавирус covid-19
зузана чапутова
еврокомиссия
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
ПРАГА, 10 фев – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова провела телефонный разговор с европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, в котором заявила о заинтересованности ее страны в выпуске вакцин от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец."Госпожа президент проинформировала еврокомиссара Тьерри Бретона о том, что Словакия заинтересована в организации выпуска вакцин от коронавируса. Еврокомиссар в ответ приветствовал информацию о том, что в Словакии имеются доступные производственные мощности для этого и подтвердил, что Еврокомиссия может оказать помощь с их использованием", - сказал пресс-секретарь на брифинге, который транслировался сетевыми ТВ-каналами.По словам Стрижинеца, Чапутова также поинтересовалась у еврокомиссара возможностью финансовой помощи для необходимой модернизации соответствующих словацких лабораторий."Еврокомиссар Бретон подтвердил, что для этого есть доступные (финансовые) источники, к которым Словакии может быть предоставлен доступ", - сказал Стрижинец.Пресс-секретарь Чапутовой также сообщил, что она проинформировала о своем разговоре с еврокомиссаром Бретоном премьера Игоря Матовича, а также попросила минздрав предоставить в ЕК максимум необходимой информации по данной теме.Матович 6 февраля заявил, что некоторые вакцины от коронавируса могли бы производиться в Словакии, включая российскую вакцину "Спутник V".
https://ria.ru/20210210/zapad-1596702936.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь матович, коронавирус covid-19, зузана чапутова, еврокомиссия, словакия, в мире

Президент Словакии попросила ЕК помочь с выпуском вакцин от COVID-19

17:39 10.02.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
ПРАГА, 10 фев – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова провела телефонный разговор с европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, в котором заявила о заинтересованности ее страны в выпуске вакцин от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец.
"Госпожа президент проинформировала еврокомиссара Тьерри Бретона о том, что Словакия заинтересована в организации выпуска вакцин от коронавируса. Еврокомиссар в ответ приветствовал информацию о том, что в Словакии имеются доступные производственные мощности для этого и подтвердил, что Еврокомиссия может оказать помощь с их использованием", - сказал пресс-секретарь на брифинге, который транслировался сетевыми ТВ-каналами.
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник-V) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 08:00
Между "Спутником" и Навальным Запад выбирает здравый смысл
По словам Стрижинеца, Чапутова также поинтересовалась у еврокомиссара возможностью финансовой помощи для необходимой модернизации соответствующих словацких лабораторий.
"Еврокомиссар Бретон подтвердил, что для этого есть доступные (финансовые) источники, к которым Словакии может быть предоставлен доступ", - сказал Стрижинец.
Пресс-секретарь Чапутовой также сообщил, что она проинформировала о своем разговоре с еврокомиссаром Бретоном премьера Игоря Матовича, а также попросила минздрав предоставить в ЕК максимум необходимой информации по данной теме.
Матович 6 февраля заявил, что некоторые вакцины от коронавируса могли бы производиться в Словакии, включая российскую вакцину "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичКоронавирус COVID-19Зузана ЧапутоваЕврокомиссияСловакияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния