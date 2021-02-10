https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596866379.html

Евродепутаты заявили об абсурдности позиции ЕС по российской вакцине

Евродепутаты заявили об абсурдности позиции ЕС по российской вакцине

Депутаты Европейского парламента обвинили институты ЕС в некомпетентности. По их словам, позиция Брюсселя по поставка российской вакцины от COVID "Спутник V"... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:09

2021-02-10T17:09

2021-02-10T19:13

распространение коронавируса

замена условного срока навального

вакцина astrazeneca

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

манфред вебер

майкл бэй

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента обвинили институты ЕС в некомпетентности. По их словам, позиция Брюсселя по поставка российской вакцины от COVID "Спутник V" объясняется только геополитическими причинами.В среду в Европарламенте проходят дебаты по вопросу борьбы с коронавирусом и европейской стратегии вакцинации. Перед депутатами со вступительным словом выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Депутат от Франции Жордан Барделля, представляющий фракцию "Идентичность и демократия", заявил, что с начала пандемии европейская технократия продемонстрировала "очевидную некомпетентность". "Освободившаяся от ЕС Британия вакцинировала уже десять миллионов человек… Венгрия решила напрямую заказать два миллиона доз российской вакцины, которую вы решили игнорировать по идеологическим причинам", — сказал он, обращаясь к присутствовавшим на заседании главе ЕК и еврокомиссару по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес.По его словам, каждая минута промедления в поставках вакцин обходится Франции "очередной закрытой компанией со всеми вытекающими отсюда социальными последствиями". Барделля также добавил, что ЕС должен уважать полномочия европейских государств в управлении собственным здравоохранением.Другой парламентарий от той же фракции "Идентичность и демократия" Николя Бэй поинтересовался, зачем Евросоюз семь лет вводит санкции против России, если сам же страдает от них."Мы можем также подчеркнуть абсурдность позиции ЕС по отношению к России. Вы уже семь лет вводите санкции против России, от которых мы страдаем, в том числе в вопросах сбыта сельскохозяйственной продукции. А спустя семь лет мы обращаемся за помощью к российской транспортной авиации для организации поставок масок из Китая!" — возмутился депутат.Он отметил, что ЕС "вынужден запрашивать вакцину "Спутник V", после того как долгое время высказывал сомнения относительно ее эффективности". Бэй также раскритиковал главу евродипломатии Жозепа Борреля, который во время своего визита в Москву "ничего не предложил России, а лишь потребовал освобождения Алексея Навального".Депутат от коалиции левых партий Манон Обри, в свою очередь, уверена, что в вопросах поставок вакцин в ЕС "балом правит не Еврокомиссия, а мультинациональные фармацевтические гиганты". Она потребовала от ЕК прозрачно решать вопрос стоимости вакцин и проблему сроков их поставок. "Эти компании (Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. — Прим. ред.) не были привлечены к ответственности за срыв графиков поставок, более того, интеллектуальная собственность на вакцины, разработанные при финансировании ЕС, сохранится за компаниями", — посетовала депутат и предложила создать комитет, который определит "ответственность Еврокомиссии за такой провал".Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕРР) Манфред Вебер подчеркнул, что спрос на вакцины в Евросоюзе значительно опережает предложение. Он отметил, что Брюссель допускал ошибки во время борьбы с пандемией коронавируса, но поддержал стратегию централизованных закупок вакцины.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J. В Брюсселе рассчитывают, что страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. Ожидается, что это позволит привить порядка 70 процентов европейцев к концу лета.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза."Спутник V"Ранее официальный представитель ЕС заявил, что союз уже имеет достаточный портфель заказов вакцин против COVID-19, который позволяет вакцинировать все население Евросоюза. В то же время, по его словам, Брюссель не закрывает двери и для новых производителей вакцин.Российский препарат "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.В январе российское Министерство здравоохранение разрешило проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Как заявлял ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев, "Cпутник V" — это не один препарат, а полноценная платформа вакцин. Его новая версия будет в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги.Применение российской вакцины одобрили уже более чем в двух десятках стран.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В статье указывается, что вакцина продемонстрировала высокие показатели, иммуногенности и безопасности — ее эффективность составила 91,6 процента. Отмечается, что препарат предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596799559.html

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596753980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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