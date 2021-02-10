В ЕС рассказали, сколько доз вакцины от COVID-19 может получить Украина
17:09 10.02.2021 (обновлено: 18:00 10.02.2021)
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
© AP Photo / Ariel Schalit
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз изучает возможности помощи в предоставлении вакцин против коронавируса Украине, в рамках программы COVAX страна получит более 100 тысяч доз вакцин Pfizer/BioNTech в феврале и до 3,7 миллиона доз препарата AstraZeneca в первом полугодии.
"Мы изучаем опции помощи в предоставлении вакцин Украине. В рамках программы COVAX страна получит 117 тысяч доз вакцин Pfizer в феврале и 2,2-3,7 миллиона доз AstraZeneca в течение первого полугодия", - сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
В середине декабря 2020 года президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".
В феврале минздрав сообщил, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этой поставки Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.