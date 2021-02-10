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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596866267.html
В ЕС рассказали, сколько доз вакцины от COVID-19 может получить Украина
В ЕС рассказали, сколько доз вакцины от COVID-19 может получить Украина
Евросоюз изучает возможности помощи в предоставлении вакцин против коронавируса Украине, в рамках программы COVAX страна получит более 100 тысяч доз вакцин... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:09
2021-02-10T18:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
еврокомиссия
евросоюз
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз изучает возможности помощи в предоставлении вакцин против коронавируса Украине, в рамках программы COVAX страна получит более 100 тысяч доз вакцин Pfizer/BioNTech в феврале и до 3,7 миллиона доз препарата AstraZeneca в первом полугодии."Мы изучаем опции помощи в предоставлении вакцин Украине. В рамках программы COVAX страна получит 117 тысяч доз вакцин Pfizer в феврале и 2,2-3,7 миллиона доз AstraZeneca в течение первого полугодия", - сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.В середине декабря 2020 года президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".В феврале минздрав сообщил, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этой поставки Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, украина, в мире

В ЕС рассказали, сколько доз вакцины от COVID-19 может получить Украина

17:09 10.02.2021 (обновлено: 18:00 10.02.2021)
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз изучает возможности помощи в предоставлении вакцин против коронавируса Украине, в рамках программы COVAX страна получит более 100 тысяч доз вакцин Pfizer/BioNTech в феврале и до 3,7 миллиона доз препарата AstraZeneca в первом полугодии.
"Мы изучаем опции помощи в предоставлении вакцин Украине. В рамках программы COVAX страна получит 117 тысяч доз вакцин Pfizer в феврале и 2,2-3,7 миллиона доз AstraZeneca в течение первого полугодия", - сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
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В середине декабря 2020 года президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".
В феврале минздрав сообщил, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этой поставки Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.
 
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