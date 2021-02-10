https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596866267.html

В ЕС рассказали, сколько доз вакцины от COVID-19 может получить Украина

В ЕС рассказали, сколько доз вакцины от COVID-19 может получить Украина

Евросоюз изучает возможности помощи в предоставлении вакцин против коронавируса Украине, в рамках программы COVAX страна получит более 100 тысяч доз вакцин... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:09

2021-02-10T17:09

2021-02-10T18:00

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

еврокомиссия

евросоюз

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз изучает возможности помощи в предоставлении вакцин против коронавируса Украине, в рамках программы COVAX страна получит более 100 тысяч доз вакцин Pfizer/BioNTech в феврале и до 3,7 миллиона доз препарата AstraZeneca в первом полугодии."Мы изучаем опции помощи в предоставлении вакцин Украине. В рамках программы COVAX страна получит 117 тысяч доз вакцин Pfizer в феврале и 2,2-3,7 миллиона доз AstraZeneca в течение первого полугодия", - сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.В середине декабря 2020 года президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".В феврале минздрав сообщил, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этой поставки Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596730016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, украина, в мире