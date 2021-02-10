https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596866112.html

Россельхознадзор рассказал, когда появится вакцина от COVID для животных

Россельхознадзор рассказал, когда появится вакцина от COVID для животных

Россельхознадзор в апреле планирует объявить о создании вакцины против возбудителя COVID-19 для животных, сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:08

2021-02-10T17:08

2021-02-10T17:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

юлия мелано

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россельхознадзор в апреле планирует объявить о создании вакцины против возбудителя COVID-19 для животных, сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано.По ее словам, сейчас идет последний этап разработки вакцины, которая предназначена для всех восприимчивых животных, в первую очередь речь - плотоядных. Исследования проводились на кошках, хорьках, песцах, собаках: из домашних питомцев менее восприимчивы собаки, более восприимчивы - кошки, уточнила Мелано.По поводу частоты вакцинации пока рано делать выводы - как и в случае с вакциной для человека, еще прошло недостаточно времени, продолжила она, обратив внимание, что животные, которых вакцинировали в июне прошлого года, до сих пор имеют иммунный ответ.Ветпрепарат разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/1595740931.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/novavax-1591370751.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, юлия мелано, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество