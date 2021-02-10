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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596866112.html
Россельхознадзор рассказал, когда появится вакцина от COVID для животных
Россельхознадзор рассказал, когда появится вакцина от COVID для животных
Россельхознадзор в апреле планирует объявить о создании вакцины против возбудителя COVID-19 для животных, сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:08
2021-02-10T17:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
юлия мелано
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россельхознадзор в апреле планирует объявить о создании вакцины против возбудителя COVID-19 для животных, сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано.По ее словам, сейчас идет последний этап разработки вакцины, которая предназначена для всех восприимчивых животных, в первую очередь речь - плотоядных. Исследования проводились на кошках, хорьках, песцах, собаках: из домашних питомцев менее восприимчивы собаки, более восприимчивы - кошки, уточнила Мелано.По поводу частоты вакцинации пока рано делать выводы - как и в случае с вакциной для человека, еще прошло недостаточно времени, продолжила она, обратив внимание, что животные, которых вакцинировали в июне прошлого года, до сих пор имеют иммунный ответ.Ветпрепарат разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").
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коронавирус в россии, юлия мелано, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество

Россельхознадзор рассказал, когда появится вакцина от COVID для животных

17:08 10.02.2021
 
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россельхознадзор в апреле планирует объявить о создании вакцины против возбудителя COVID-19 для животных, сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

"В апреле мы будем готовы объявить о создании вакцины, когда у нас закончатся все необходимые этапы", - сказала Мелано в эфире телеканала "Россия 24".

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По ее словам, сейчас идет последний этап разработки вакцины, которая предназначена для всех восприимчивых животных, в первую очередь речь - плотоядных. Исследования проводились на кошках, хорьках, песцах, собаках: из домашних питомцев менее восприимчивы собаки, более восприимчивы - кошки, уточнила Мелано.
"На сегодняшний день исследования показали, что все испытуемые животные, которые были вакцинированы наиболее устойчивым препаратом, показали 100% случаев выработки антител. На наш взгляд, это довольно серьезный результат", - сообщила Мелано.
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По поводу частоты вакцинации пока рано делать выводы - как и в случае с вакциной для человека, еще прошло недостаточно времени, продолжила она, обратив внимание, что животные, которых вакцинировали в июне прошлого года, до сих пор имеют иммунный ответ.
Ветпрепарат разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЮлия МеланоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Общество
 
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