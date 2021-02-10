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Российский посол оценил востребованность вакцины "Спутник V" в Сербии
Российский посол оценил востребованность вакцины "Спутник V" в Сербии
Сербия может стать крупным региональным производителем российской вакцины от COVID "Спутник V", считает российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:55
2021-02-10T15:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр боцан-харченко
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
сербия
китай
белград (город)
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Сербия может стать крупным региональным производителем российской вакцины от COVID "Спутник V", считает российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко."Востребованность "Спутник V" растет с каждым днем. Поставки будут. Это подтверждено на высоком уровне, на уровне РФПИ и института Гамалеи. Ждем уже завтра специальную делегацию, которая будет изучать возможности налаживания открытия производства вакцины "Спутник V" здесь", - сказал посол журналистам в Белграде."Речь о налаживании производства, прежде всего, для нужд вакцинации в Сербии, а также в интересах того, чтобы Сербия стала крупным производителем в регионе этой вакцины", - подчеркнул посол.По его словам, конкретнее говорить о том, что и когда будет сделано, можно будет "дня через два".Боцан-Харченко также отметил, что накануне началась вакцинация российских дипломатов в Сербии, и он сам привился "Спутником V".Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР – 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство – до 42% граждан – хотят получить российскую вакцину.Прибывающие в Белград 11 февраля российские специалисты должны изучить технические и кадровые возможности производства "Спутника V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак".
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр боцан-харченко, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, сербия, китай, белград (город), в мире

Российский посол оценил востребованность вакцины "Спутник V" в Сербии

15:55 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Сербия может стать крупным региональным производителем российской вакцины от COVID "Спутник V", считает российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Востребованность "Спутник V" растет с каждым днем. Поставки будут. Это подтверждено на высоком уровне, на уровне РФПИ и института Гамалеи. Ждем уже завтра специальную делегацию, которая будет изучать возможности налаживания открытия производства вакцины "Спутник V" здесь", - сказал посол журналистам в Белграде.
"Речь о налаживании производства, прежде всего, для нужд вакцинации в Сербии, а также в интересах того, чтобы Сербия стала крупным производителем в регионе этой вакцины", - подчеркнул посол.
По его словам, конкретнее говорить о том, что и когда будет сделано, можно будет "дня через два".
Боцан-Харченко также отметил, что накануне началась вакцинация российских дипломатов в Сербии, и он сам привился "Спутником V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР – 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство – до 42% граждан – хотят получить российскую вакцину.
Прибывающие в Белград 11 февраля российские специалисты должны изучить технические и кадровые возможности производства "Спутника V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак".
 
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