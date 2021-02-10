https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596847539.html

Российский посол оценил востребованность вакцины "Спутник V" в Сербии

Российский посол оценил востребованность вакцины "Спутник V" в Сербии

Сербия может стать крупным региональным производителем российской вакцины от COVID "Спутник V", считает российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:55

2021-02-10T15:55

2021-02-10T15:55

распространение коронавируса

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александр боцан-харченко

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

сербия

китай

белград (город)

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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Сербия может стать крупным региональным производителем российской вакцины от COVID "Спутник V", считает российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко."Востребованность "Спутник V" растет с каждым днем. Поставки будут. Это подтверждено на высоком уровне, на уровне РФПИ и института Гамалеи. Ждем уже завтра специальную делегацию, которая будет изучать возможности налаживания открытия производства вакцины "Спутник V" здесь", - сказал посол журналистам в Белграде."Речь о налаживании производства, прежде всего, для нужд вакцинации в Сербии, а также в интересах того, чтобы Сербия стала крупным производителем в регионе этой вакцины", - подчеркнул посол.По его словам, конкретнее говорить о том, что и когда будет сделано, можно будет "дня через два".Боцан-Харченко также отметил, что накануне началась вакцинация российских дипломатов в Сербии, и он сам привился "Спутником V".Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР – 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство – до 42% граждан – хотят получить российскую вакцину.Прибывающие в Белград 11 февраля российские специалисты должны изучить технические и кадровые возможности производства "Спутника V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак".

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белград (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-10T15:55 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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