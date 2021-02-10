В Чехии оценили перспективы использования вакцины "Спутник V"
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
ПРАГА, 10 фев – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" не будет применяться в Чехии, пока ее не одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), но не исключено, что в республике заранее будут созданы запасы этой вакцины, сообщил премьер Андрей Бабиш.
Бабиш заявил об этом перед вылетом в Белград, где он намерен ознакомиться с сербским опытом закупки и использования вакцин, производимых вне ЕС, прежде всего, российской "Спутник V". В минувшую пятницу чешский премьер с этой же целью посетил Венгрию, которая начала применять "Спутник V" первой из стран ЕС.
"Мы не планируем приступить к прививкам вакциной, еще не одобренной ЕМА. Но если бы нам удалось получить некое количество ("Спутника V"), некое обещание, а наш государственный институт по контролю лекарств одобрил бы соответствующую документацию и дело оставалось бы лишь за одобрением ЕМА, мы могли бы получить определенное преимущество во времени", - сказал Бабиш журналистам.
Вакцинация против COVID-19 в Чехии проходит с 27 декабря, по данным на вторник, прививки получили 365 тысяч человек, из них 105 тысяч – и вторичные. При этом минздрав вынужден был существенно скорректировать график вакцинации из-за проблем с поставками вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, причем поставки последней начались с небольших партий лишь в конце января.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В результате прививки до сих пор получили лишь около половины зарегистрировавшихся пожилых людей в возрасте свыше 80 лет, вакцинация которых, согласно первоначальным планам минздрава, должна была закончиться 31 января.
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA, уточнили в РФПИ.