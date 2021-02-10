Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596841619.html
В Чехии оценили перспективы использования вакцины "Спутник V"
В Чехии оценили перспективы использования вакцины "Спутник V"
Российская вакцина "Спутник V" не будет применяться в Чехии, пока ее не одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), но не исключено, что в... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:29
2021-02-10T15:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей бабиш
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072151_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_7bf15873a9ddc816d7611d573e95d757.jpg
ПРАГА, 10 фев – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" не будет применяться в Чехии, пока ее не одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), но не исключено, что в республике заранее будут созданы запасы этой вакцины, сообщил премьер Андрей Бабиш.Бабиш заявил об этом перед вылетом в Белград, где он намерен ознакомиться с сербским опытом закупки и использования вакцин, производимых вне ЕС, прежде всего, российской "Спутник V". В минувшую пятницу чешский премьер с этой же целью посетил Венгрию, которая начала применять "Спутник V" первой из стран ЕС."Мы не планируем приступить к прививкам вакциной, еще не одобренной ЕМА. Но если бы нам удалось получить некое количество ("Спутника V"), некое обещание, а наш государственный институт по контролю лекарств одобрил бы соответствующую документацию и дело оставалось бы лишь за одобрением ЕМА, мы могли бы получить определенное преимущество во времени", - сказал Бабиш журналистам.Вакцинация против COVID-19 в Чехии проходит с 27 декабря, по данным на вторник, прививки получили 365 тысяч человек, из них 105 тысяч – и вторичные. При этом минздрав вынужден был существенно скорректировать график вакцинации из-за проблем с поставками вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, причем поставки последней начались с небольших партий лишь в конце января.В результате прививки до сих пор получили лишь около половины зарегистрировавшихся пожилых людей в возрасте свыше 80 лет, вакцинация которых, согласно первоначальным планам минздрава, должна была закончиться 31 января.РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA, уточнили в РФПИ.
чехия
венгрия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2021-02-10T15:29
true
PT3M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072151_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_3f20fb93cf90f15957c070455206ee88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей бабиш, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, чехия, венгрия, белград (город), в мире

В Чехии оценили перспективы использования вакцины "Спутник V"

15:29 10.02.2021
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
ПРАГА, 10 фев – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" не будет применяться в Чехии, пока ее не одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), но не исключено, что в республике заранее будут созданы запасы этой вакцины, сообщил премьер Андрей Бабиш.
Бабиш заявил об этом перед вылетом в Белград, где он намерен ознакомиться с сербским опытом закупки и использования вакцин, производимых вне ЕС, прежде всего, российской "Спутник V". В минувшую пятницу чешский премьер с этой же целью посетил Венгрию, которая начала применять "Спутник V" первой из стран ЕС.
"Мы не планируем приступить к прививкам вакциной, еще не одобренной ЕМА. Но если бы нам удалось получить некое количество ("Спутника V"), некое обещание, а наш государственный институт по контролю лекарств одобрил бы соответствующую документацию и дело оставалось бы лишь за одобрением ЕМА, мы могли бы получить определенное преимущество во времени", - сказал Бабиш журналистам.
Вакцинация против COVID-19 в Чехии проходит с 27 декабря, по данным на вторник, прививки получили 365 тысяч человек, из них 105 тысяч – и вторичные. При этом минздрав вынужден был существенно скорректировать график вакцинации из-за проблем с поставками вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, причем поставки последней начались с небольших партий лишь в конце января.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В результате прививки до сих пор получили лишь около половины зарегистрировавшихся пожилых людей в возрасте свыше 80 лет, вакцинация которых, согласно первоначальным планам минздрава, должна была закончиться 31 января.
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA, уточнили в РФПИ.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей БабишРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЧехияВенгрияБелград (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния