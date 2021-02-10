https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596841619.html

В Чехии оценили перспективы использования вакцины "Спутник V"

В Чехии оценили перспективы использования вакцины "Спутник V"

Российская вакцина "Спутник V" не будет применяться в Чехии, пока ее не одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), но не исключено, что в... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:29

2021-02-10T15:29

2021-02-10T15:29

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

андрей бабиш

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

чехия

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ПРАГА, 10 фев – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" не будет применяться в Чехии, пока ее не одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), но не исключено, что в республике заранее будут созданы запасы этой вакцины, сообщил премьер Андрей Бабиш.Бабиш заявил об этом перед вылетом в Белград, где он намерен ознакомиться с сербским опытом закупки и использования вакцин, производимых вне ЕС, прежде всего, российской "Спутник V". В минувшую пятницу чешский премьер с этой же целью посетил Венгрию, которая начала применять "Спутник V" первой из стран ЕС."Мы не планируем приступить к прививкам вакциной, еще не одобренной ЕМА. Но если бы нам удалось получить некое количество ("Спутника V"), некое обещание, а наш государственный институт по контролю лекарств одобрил бы соответствующую документацию и дело оставалось бы лишь за одобрением ЕМА, мы могли бы получить определенное преимущество во времени", - сказал Бабиш журналистам.Вакцинация против COVID-19 в Чехии проходит с 27 декабря, по данным на вторник, прививки получили 365 тысяч человек, из них 105 тысяч – и вторичные. При этом минздрав вынужден был существенно скорректировать график вакцинации из-за проблем с поставками вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, причем поставки последней начались с небольших партий лишь в конце января.В результате прививки до сих пор получили лишь около половины зарегистрировавшихся пожилых людей в возрасте свыше 80 лет, вакцинация которых, согласно первоначальным планам минздрава, должна была закончиться 31 января.РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA, уточнили в РФПИ.

чехия

венгрия

белград (город)

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-10T15:29 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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