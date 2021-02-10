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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596836218.html
Мурашко прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
Мурашко прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прокомментировал публикацию промежуточных данных о вакцине от коронавируса "Спутник V" в научном журнале Lancet, отметив, что... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:02
2021-02-10T15:02
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прокомментировал публикацию промежуточных данных о вакцине от коронавируса "Спутник V" в научном журнале Lancet, отметив, что уровень доверия и контроль качества по данному направлению наиболее важны.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Хотел отметить, что недавно появилась публикация – это первые промежуточные данные об эффективности третьего этапа клинических исследований вакцины "Спутник", опубликованы они в уважаемом в научном мире медицинском журнале Lancet", - сказал министр на совещании у президента.Он отметил, что подтверждена эффективность вакцины более 91% как профилактического средства, и в почти 100% случаев – как защита от тяжелого течения заболевания для всех категорий возрастов от 18 лет."Уровень доверия и контроль качества по данному направлению – самые высокие стандарты", - добавил Мурашко.
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596829944.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"

15:02 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прокомментировал публикацию промежуточных данных о вакцине от коронавируса "Спутник V" в научном журнале Lancet, отметив, что уровень доверия и контроль качества по данному направлению наиболее важны.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Гам Ковид Вак - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 14:44Распространение коронавируса
Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
"Хотел отметить, что недавно появилась публикация – это первые промежуточные данные об эффективности третьего этапа клинических исследований вакцины "Спутник", опубликованы они в уважаемом в научном мире медицинском журнале Lancet", - сказал министр на совещании у президента.
Он отметил, что подтверждена эффективность вакцины более 91% как профилактического средства, и в почти 100% случаев – как защита от тяжелого течения заболевания для всех категорий возрастов от 18 лет.
"Уровень доверия и контроль качества по данному направлению – самые высокие стандарты", - добавил Мурашко.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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