https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596836218.html
Мурашко прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
Мурашко прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прокомментировал публикацию промежуточных данных о вакцине от коронавируса "Спутник V" в научном журнале Lancet, отметив, что... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:02
2021-02-10T15:02
2021-02-10T15:02
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прокомментировал публикацию промежуточных данных о вакцине от коронавируса "Спутник V" в научном журнале Lancet, отметив, что уровень доверия и контроль качества по данному направлению наиболее важны.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Хотел отметить, что недавно появилась публикация – это первые промежуточные данные об эффективности третьего этапа клинических исследований вакцины "Спутник", опубликованы они в уважаемом в научном мире медицинском журнале Lancet", - сказал министр на совещании у президента.Он отметил, что подтверждена эффективность вакцины более 91% как профилактического средства, и в почти 100% случаев – как защита от тяжелого течения заболевания для всех категорий возрастов от 18 лет."Уровень доверия и контроль качества по данному направлению – самые высокие стандарты", - добавил Мурашко.
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596829944.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
прокомментировал публикацию промежуточных данных о вакцине от коронавируса "Спутник V" в научном журнале Lancet, отметив, что уровень доверия и контроль качества по данному направлению наиболее важны.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Хотел отметить, что недавно появилась публикация – это первые промежуточные данные об эффективности третьего этапа клинических исследований вакцины "Спутник", опубликованы они в уважаемом в научном мире медицинском журнале Lancet", - сказал министр на совещании у президента.
Он отметил, что подтверждена эффективность вакцины более 91% как профилактического средства, и в почти 100% случаев – как защита от тяжелого течения заболевания для всех категорий возрастов от 18 лет.
"Уровень доверия и контроль качества по данному направлению – самые высокие стандарты", - добавил Мурашко.