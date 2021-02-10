https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596836218.html

Мурашко прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"

Мурашко прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прокомментировал публикацию промежуточных данных о вакцине от коронавируса "Спутник V" в научном журнале Lancet, отметив, что... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:02

2021-02-10T15:02

2021-02-10T15:02

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прокомментировал публикацию промежуточных данных о вакцине от коронавируса "Спутник V" в научном журнале Lancet, отметив, что уровень доверия и контроль качества по данному направлению наиболее важны.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Хотел отметить, что недавно появилась публикация – это первые промежуточные данные об эффективности третьего этапа клинических исследований вакцины "Спутник", опубликованы они в уважаемом в научном мире медицинском журнале Lancet", - сказал министр на совещании у президента.Он отметил, что подтверждена эффективность вакцины более 91% как профилактического средства, и в почти 100% случаев – как защита от тяжелого течения заболевания для всех категорий возрастов от 18 лет."Уровень доверия и контроль качества по данному направлению – самые высокие стандарты", - добавил Мурашко.

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596829944.html

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество