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В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
Дефицита вакцины от коронавируса "Спутник V" в России нет, наоборот, производится больше, чем используется, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:16
2021-02-10T14:16
2021-02-10T14:16
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денис логунов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дефицита вакцины от коронавируса "Спутник V" в России нет, наоборот, производится больше, чем используется, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Внутри Российской Федерации дефицита вакцины пока не возникает, наоборот производим больше, чем используется. Есть, может быть, незначительный дефицит, но это вопрос не центра Гамалеи, в отношении мировых поставок вакцины", - сообщил Логунов в рамках круглого стола "Вакцинация от COVID-19 - эффективный барьер вызовам пандемии", организованного Мосгордумой.Он подчеркнул, что 95-99% произведенных вакцин идет на российский рынок.
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