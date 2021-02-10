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В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
Дефицита вакцины от коронавируса "Спутник V" в России нет, наоборот, производится больше, чем используется, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:16
2021-02-10T14:16
распространение коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
московская городская дума
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дефицита вакцины от коронавируса "Спутник V" в России нет, наоборот, производится больше, чем используется, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Внутри Российской Федерации дефицита вакцины пока не возникает, наоборот производим больше, чем используется. Есть, может быть, незначительный дефицит, но это вопрос не центра Гамалеи, в отношении мировых поставок вакцины", - сообщил Логунов в рамках круглого стола "Вакцинация от COVID-19 - эффективный барьер вызовам пандемии", организованного Мосгордумой.Он подчеркнул, что 95-99% произведенных вакцин идет на российский рынок.
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, московская городская дума, общество

В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"

14:16 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дефицита вакцины от коронавируса "Спутник V" в России нет, наоборот, производится больше, чем используется, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Внутри Российской Федерации дефицита вакцины пока не возникает, наоборот производим больше, чем используется. Есть, может быть, незначительный дефицит, но это вопрос не центра Гамалеи, в отношении мировых поставок вакцины", - сообщил Логунов в рамках круглого стола "Вакцинация от COVID-19 - эффективный барьер вызовам пандемии", организованного Мосгордумой.
Он подчеркнул, что 95-99% произведенных вакцин идет на российский рынок.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаДенис ЛогуновВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосковская городская думаОбщество
 
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