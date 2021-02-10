В ЕС признали, что недооценили проблемы с массовым производством вакцин
© AP Photo / Francisco SecoМедбрат готовит шприцы с вакцинами Pfizer / Biontech во время вакцинации в Бельгии
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что в ЕС недооценили проблемы с массовым производством вакцин в союзе, которое должно успевать работать "в ритме с научными разработками".
"Мы сконцентрировались на разработке вакцин, но в целом мы недооценили проблемы, которые возникают с массовым производством. Надо 5-10 лет для создания новой вакцины, но мы это сделали за 10 месяцев. Это большая научная победа, которой надо гордиться, в некотором смысле наука опередила промышленность", - сказала Фон дер Ляйен, выступая в среду перед депутатами Европарламента.
По ее словам, производство вакцины – это сложнейший процесс, который требует развития. "Производство новой вакцины – это сложный процесс, просто так за сутки невозможно организовать производство, более того, в эти вакцины входит до 400 составляющих. В производстве заняты порядка 100 предприятий. Поэтому мы создали команду по развитию производственных мощностей для производства вакцин. Цель – выявить проблемы и помочь их решить. Промышленность должна адаптироваться к ритму науки", - указала глава Еврокомиссии.
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.
Таким образом, страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к концу лета в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.
В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.