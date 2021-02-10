https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596730016.html

"Не с протянутой рукой". Как Украина просит у Европы излишки вакцины

"Не с протянутой рукой". Как Украина просит у Европы излишки вакцины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила государствам ЕС подарить Украине вакцину от коронавируса. Ранее президент Владимир Зеленский и... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T08:00

2021-02-10T08:00

2021-02-10T08:10

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

максим степанов

петр порошенко

леонид кучма

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила государствам ЕС подарить Украине вакцину от коронавируса. Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль уже просили Европу поделиться излишками препаратов. При этом глава государства в очередной раз отказался от российского "Спутника V". Что стоит за "принципиальностью" украинского лидера — разбиралось РИА Новости. Гибридная войнаНа международном онлайн-форуме, посвященном борьбе с COVID-19, Зеленский пообещал, что в феврале страна получит миллион доз вакцины. Но уточнил — только если не помешает бюрократия. Киев готов брать препараты у кого угодно, заявил глава государства: "Где есть вакцины — мы берем вакцины". Но с одним исключением: от российского "Спутника V" он отказался. Журналист на форуме спросил про вакцинацию этим препаратом, которым уже интересуются в Европе, и Зеленский немедленно заговорил о "фейк ньюс". Якобы нет никаких официальных данных, "что российская вакцина дает эффект 91 процент". "Все уже понимают, что такое информационная гибридная война и как ту или иную новость можно по-разному подать для украинского общества", — убеждал он прессу, подчеркивая, что украинцы — "точно не кролики, на них экспериментировать мы не имеем права"."Мы договаривались только с теми ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром", — добавил Зеленский. Президент лично, по его словам, будет прививаться тем, что привезут раньше, — видимо, препаратом компании Pfizer. Журналистов он заверил, что украинцев обеспечат вакцинами надлежащего качества. Ему скептически напомнили, что прививок не хватает самим Европе и США. "Это неправда. Мы получим из первых рук, — горячился Зеленский. — Не просто то, что останется от благотворительного проекта COVAX". Фон дер Ляйен на том же форуме информировала, что попросила членов ЕС пожертвовать часть вакцин Украине. Напомнила, как активно Брюссель помогал Киеву раньше. "Мы присылали маски, аппараты ИВЛ, перевели 200 миллионов евро на поддержку бизнеса во время локдауна", — перечислила глава Еврокомиссии. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус пообещал, что Киев получит вакцины, но для определенных категорий населения. "Украина — одна из стран, включенных в первую волну развертывания инициативы COVAX по вакцинации медработников, людей старшего возраста и тех, кто непосредственно общается с пациентами с COVID-19", — подчеркнул он. Немногим позже Всемирная организация здравоохранения сообщила, что рассчитывает на "Спутник V" для комплектования поставок в рамках COVAX. "Мы надеемся, что вакцина НИЦ имени Гамалеи присоединится к программе при условии, что ее внесут в список препаратов, рекомендуемых для использования в чрезвычайных ситуациях", — пояснили в пресс-службе организации. В Киеве еще не прокомментировали, откажутся ли от российской вакцины, если ее предоставит ВОЗ.Вопрос политикиЗеленский аргументировал отказ от "Спутника V" подозрениями, что у Москвы корыстные цели. "Они (россияне. — Прим. ред.) пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и потому предлагают свою", — негодовал президент. А в январе он признавал, что прививочная кампания для Киева не ограничивается сферой национального здравоохранения. "Поставка вакцины — это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики", — говорил глава государства в телефонной беседе с Урсулой фон дер Ляйен.В этом же разговоре украинский президент пожаловался, что Украине не хватает вакцин, выделенных в рамках COVAX, и попросил договориться с фармацевтическими компаниями о поставках для Киева. Официально это сформулировали так: "Он (президент Украины. — Прим. ред.) призвал к более активному привлечению Европейской комиссии к переговорному процессу Украины с производителями".Включиться в ускорение поставок ЕС должен, по мнению Зеленского, чтобы доказать, как ценит украинцев: это стало бы "сильным сигналом того, что Европейский союз рад видеть Украину за одним столом, не только когда все хорошо, а и в сложных ситуациях". На столь заманчивое предложение фон дер Ляйен ответила, что "сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации", а Киев просил у нее вакцины и раньше. До того к ней обращался украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Пресс-секретарь главы правительства пояснила, что "речь идет о получении препаратов раньше марта, когда ожидаются первые партии в рамках программы COVAX". В январе министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина готова купить в Евросоюзе излишки вакцины, если таковые будут. Он объявил об этом в ходе онлайн-обсуждения программы помощи странам так называемого Восточного партнерства — проекта по интеграции республик бывшего СССР в ЕС. Степанов, правда, говорил это не главе Еврокомиссии, а, видимо, европейским депутатам, чтобы те рассказали правительствам о готовности Киева приобрести препараты. Но в феврале он констатировал, что европейские страны не хотят делиться с Украиной. При этом, по словам министра, Киев собирался именно покупать. "Мы хотим купить, отдавать нам ничего не надо. Украина самодостаточная страна. Мы понимаем свои проблемы, но они наши, и мы способны для своих граждан купить вакцины. Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой", — уверял Степанов.Тем более что с финансированием помогла та же Европа. Заместитель Степанова Игорь Иващенко проинформировал, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине 50 миллионов целенаправленно на вакцинацию от COVID-19 — по просьбе Киева. Пророссийские политикиСвою лепту внесло и посольство США: там пообещали поставить холодильные установки для хранения и транспортировки препаратов. Об этом сообщила временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин. Она же одной из причин сомнения украинцев в эффективности прививок назвала пророссийских политиков. "Мы будем сотрудничать, чтобы противодействовать дезинформации, с которой сейчас сталкивается Украина. К сожалению, функционеры, которых поддерживают российские силы, распространяют сфальсифицированные данные, направленные на подрыв доверия к вакцинации", — высказалась дипломат, не упомянув, впрочем, конкретных случаев и имен.Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко убежден, что российская вакцина на Украине не появится. Зеленский считает ее вражеской, хоть и стесняется говорить об этом открыто. "Там многие уверовали, что и в самом деле воюют с Россией. А у врага нельзя брать лекарство, это же очевидно". "Политика важнее экономики и соображений эпидемиологии. Есть, конечно, несообразности типа того, что Россия — торговый партнер Украины номер один. Но в украинском обществе говорить об этом неприлично, для патриотов этот факт просто не существует", — объясняет Бондаренко.Глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан отмечает, что Зеленский относительно быстро эволюционировал в предшественника — Петра Порошенко. "В 2019-м нынешний президент еще мог бы закупить российскую вакцину, а сейчас у него полный набор времен расцвета Порошенко: "Армiя — мова — вiра" ("Армия — язык — вера". — Прим. ред.). Зеленский выглядит так, словно борется за электорат пятого главы украинского государства. Сложно судить, это осознанный шаг или он не совсем понимает, что происходит", — отмечает эксперт. К власти на Украине, по его мнению, политики приходили под антисистемными лозунгами, после чего становились практически неотличимы от тех, кого критиковали. Исключение — Леонид Кучма. Биография остальных завершалась политическим самоубийством, за что украинских президентов прозвали "одноразовыми". У Зеленского этот процесс развивается с удивительной быстротой.

https://ria.ru/20201221/avakov-1589940968.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, максим степанов, петр порошенко, леонид кучма, владимир зеленский, украина, в мире