Вице-губернатор Приморья Костенко увольняется после почти 20 лет работы
© Фото : официальный сайт Правительства Приморского краяЗаместитель председателя правительства Приморского края Александр Костенко
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Приморского края Александр Костенко покидает пост по состоянию здоровья, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Заместитель председателя правительства Приморского края Александр Костенко покидает свой пост по состоянию здоровья. Число уточняется", - сказал собеседник.
Костенко курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов.
Костенко был назначен первым вице-губернатором Приморского края в июне 2001 года. В 2015-2017 был председателем Совета директоров АО "Восточная верфь", председателем комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края на неосвобожденной основе. В 2017- 2018 вновь был первым вице-губернатором Приморского края, с 2018 года - вице-губернатор Приморского края.
Награжден Орденом Дружбы, Медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", Благодарностью президента Российской Федерации.
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