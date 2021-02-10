https://ria.ru/20210210/utyug-1596137918.html

Наполнить "гавки", пройтись рубелем: ко дню рождения утюга

Наполнить "гавки", пройтись рубелем: ко дню рождения утюга

Чтобы сделать ткань гладкой, до появления утюгов с электронагревом в ход шли скалка, емкость с горящими углями и стеклянные шары с кипятком. История самого... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:36

2021-02-10T11:36

2021-02-10T13:39

история

фото

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Чтобы сделать ткань гладкой, до появления утюгов с электронагревом в ход шли скалка, емкость с горящими углями и стеклянные шары с кипятком. История самого темпераментного бытового прибора — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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