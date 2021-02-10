Наполнить "гавки", пройтись рубелем: ко дню рождения утюга
В России первое упоминание об утюге относится к 10 февраля 1636 года. "Кузнецу Ивашке Трофимову выдано пять алтын, а он за те деньги устроил в царицыной палате утюг железный", — было записано в книге расходов царского двора.
В России первое упоминание об утюге относится к 10 февраля 1636 года. "Кузнецу Ивашке Трофимову выдано пять алтын, а он за те деньги устроил в царицыной палате утюг железный", — было записано в книге расходов царского двора.
А вообще утюги были известны еще в древности, для разглаживания одежды наши предки использовали нагретые булыжники. В Древней Греции даже умели плиссировать одежду с помощью горячего прута.
А вообще утюги были известны еще в древности, для разглаживания одежды наши предки использовали нагретые булыжники. В Древней Греции даже умели плиссировать одежду с помощью горячего прута.
Принцип действия утюга заключается в том, что вещи нагреваются и распрямляются под давлением.
Принцип действия утюга заключается в том, что вещи нагреваются и распрямляются под давлением.
Пока в обиходе не появились утюги, белье в России не гладили. Льняную одежду после стирки следовало хорошо размять, для чего ее наматывали на скалку и прокатывали "рубелем" — деревянной доской с желобками. Приспособлением, которое еще называлось "ребрак", "раскатка" и "пральник", в некоторых деревнях пользовались до конца XX столетия.
Пока в обиходе не появились утюги, белье в России не гладили. Льняную одежду после стирки следовало хорошо размять, для чего ее наматывали на скалку и прокатывали "рубелем" — деревянной доской с желобками. Приспособлением, которое еще называлось "ребрак", "раскатка" и "пральник", в некоторых деревнях пользовались до конца XX столетия.
В первой половине XVIII века в обиход вошел утюг с горящими углями внутри.
В первой половине XVIII века в обиход вошел утюг с горящими углями внутри.
Существовали также "гавки" — стеклянные шары, наполненные горячей водой металлические кружки.
Существовали также "гавки" — стеклянные шары, наполненные горячей водой металлические кружки.
Внешне утюги модифицировались не не так уж и серьезно, менялся лишь способ нагревания.
Внешне утюги модифицировались не не так уж и серьезно, менялся лишь способ нагревания.
Утюг мог быть спиртовым. Чтобы его нагреть, нужно было поджечь находящийся внутри шарообразной емкости спирт.
Утюг мог быть спиртовым. Чтобы его нагреть, нужно было поджечь находящийся внутри шарообразной емкости спирт.
Но самыми распространенными оставались нагревательные утюги — их ставили в печь, чтобы добиться нужной температуры.
Но самыми распространенными оставались нагревательные утюги — их ставили в печь, чтобы добиться нужной температуры.
С развитием техники появились электрические утюги, которые есть сегодня в каждом доме.
С развитием техники появились электрические утюги, которые есть сегодня в каждом доме.
В Переславле-Залесском существует частный Музей утюга, где собраны весьма любопытные экземпляры.
В Переславле-Залесском существует частный Музей утюга, где собраны весьма любопытные экземпляры.
Победительница международного конкурса "Миссис Планета — 2012" Лидия Новосельцева в домашней обстановке.
Победительница международного конкурса "Миссис Планета — 2012" Лидия Новосельцева в домашней обстановке.