Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/utyug-1596137918.html
Наполнить "гавки", пройтись рубелем: ко дню рождения утюга
Наполнить "гавки", пройтись рубелем: ко дню рождения утюга
Чтобы сделать ткань гладкой, до появления утюгов с электронагревом в ход шли скалка, емкость с горящими углями и стеклянные шары с кипятком. История самого... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:36
2021-02-10T13:39
история
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596136974_186:225:2951:1781_1920x0_80_0_0_717fb874c331d620fae450c43478dd30.jpg
Чтобы сделать ткань гладкой, до появления утюгов с электронагревом в ход шли скалка, емкость с горящими углями и стеклянные шары с кипятком. История самого темпераментного бытового прибора — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596136974_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_4fe104504966badbfd084a8badd6f10e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, фото, фото

Наполнить "гавки", пройтись рубелем: ко дню рождения утюга

11:36 10.02.2021 (обновлено: 13:39 10.02.2021)
 
Читать ria.ru в
Чтобы сделать ткань гладкой, до появления утюгов с электронагревом в ход шли скалка, емкость с горящими углями и стеклянные шары с кипятком. История самого темпераментного бытового прибора — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Субботин

В России первое упоминание об утюге относится к 10 февраля 1636 года. "Кузнецу Ивашке Трофимову выдано пять алтын, а он за те деньги устроил в царицыной палате утюг железный", — было записано в книге расходов царского двора.

Сотрудница производственного объединения Электрон демонстрирует выпускаемую предприятием бытовую технику - фен и утюг
1 из 12

В России первое упоминание об утюге относится к 10 февраля 1636 года. "Кузнецу Ивашке Трофимову выдано пять алтын, а он за те деньги устроил в царицыной палате утюг железный", — было записано в книге расходов царского двора.

© РИА Новости / Сергей Субботин
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

А вообще утюги были известны еще в древности, для разглаживания одежды наши предки использовали нагретые булыжники. В Древней Греции даже умели плиссировать одежду с помощью горячего прута.

Экспонаты Музея утюга Андрея Воробьева в городе Переславль-Залесский
2 из 12

А вообще утюги были известны еще в древности, для разглаживания одежды наши предки использовали нагретые булыжники. В Древней Греции даже умели плиссировать одежду с помощью горячего прута.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© РИА Новости / Александр Моклецов

Принцип действия утюга заключается в том, что вещи нагреваются и распрямляются под давлением.

Жена летчика-космонавта Алексея Леонова Светлана с дочерью Викторией
3 из 12

Принцип действия утюга заключается в том, что вещи нагреваются и распрямляются под давлением.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Пока в обиходе не появились утюги, белье в России не гладили. Льняную одежду после стирки следовало хорошо размять, для чего ее наматывали на скалку и прокатывали "рубелем" — деревянной доской с желобками. Приспособлением, которое еще называлось "ребрак", "раскатка" и "пральник", в некоторых деревнях пользовались до конца XX столетия.

Выставка из собрания коллекционера Михаила Суворова Крестьянское искусcтво XVIII-XIX веков. Рубели
4 из 12

Пока в обиходе не появились утюги, белье в России не гладили. Льняную одежду после стирки следовало хорошо размять, для чего ее наматывали на скалку и прокатывали "рубелем" — деревянной доской с желобками. Приспособлением, которое еще называлось "ребрак", "раскатка" и "пральник", в некоторых деревнях пользовались до конца XX столетия.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В первой половине XVIII века в обиход вошел утюг с горящими углями внутри.

Директор музея Музыка и время Джон Мостославский со старинным утюгом в Ярославле
5 из 12

В первой половине XVIII века в обиход вошел утюг с горящими углями внутри.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Александр Поляков

Существовали также "гавки" — стеклянные шары, наполненные горячей водой металлические кружки.

Швейная машина Зингер и утюг начала XX века на выставке Прощай, XX век в выставочном зале Новый Манеж
6 из 12

Существовали также "гавки" — стеклянные шары, наполненные горячей водой металлические кружки.

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Борис Кауфман

Внешне утюги модифицировались не не так уж и серьезно, менялся лишь способ нагревания.

Студенты в общежитии Таллинского политехнического института
7 из 12

Внешне утюги модифицировались не не так уж и серьезно, менялся лишь способ нагревания.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / А. Гусев

Утюг мог быть спиртовым. Чтобы его нагреть, нужно было поджечь находящийся внутри шарообразной емкости спирт.

Электрические, чугунные и железные утюги из коллекции художника Виктора Полоухина
8 из 12

Утюг мог быть спиртовым. Чтобы его нагреть, нужно было поджечь находящийся внутри шарообразной емкости спирт.

© РИА Новости / А. Гусев
© РИА Новости / А. Свердлов

Но самыми распространенными оставались нагревательные утюги — их ставили в печь, чтобы добиться нужной температуры.

Утюг Петух. Медь, XIX в. Александровский филиал Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника
9 из 12

Но самыми распространенными оставались нагревательные утюги — их ставили в печь, чтобы добиться нужной температуры.

© РИА Новости / А. Свердлов
© РИА Новости / Александр Моклецов

С развитием техники появились электрические утюги, которые есть сегодня в каждом доме.

Лена и Галя Гагарины в гостях у двоюродной сестры
10 из 12

С развитием техники появились электрические утюги, которые есть сегодня в каждом доме.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

В Переславле-Залесском существует частный Музей утюга, где собраны весьма любопытные экземпляры.

Экспонаты Музея утюга Андрея Воробьева в городе Переславль-Залесский
11 из 12

В Переславле-Залесском существует частный Музей утюга, где собраны весьма любопытные экземпляры.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанк

Победительница международного конкурса "Миссис Планета — 2012" Лидия Новосельцева в домашней обстановке.

Победительница международного конкурса Миссис Планета-2012 Лидия Новосельцева у себя дома
12 из 12

Победительница международного конкурса "Миссис Планета — 2012" Лидия Новосельцева в домашней обстановке.

© РИА Новости / Александр Поготов
Перейти в фотобанк
 
историяФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48В Москве водитель сбил двух пешеходов
14:47Мосприрода рассказала, как помогают животным пережить морозы
14:46Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
14:44Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
14:42Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
14:40Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:34Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
Лента новостейМолния