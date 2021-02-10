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https://ria.ru/20210210/turtsiya-1596860098.html
Турция заявила, что не подчинится требованиям США об отказе от С-400
Турция заявила, что не подчинится требованиям США об отказе от С-400
Анкара не намерена подчиняться требованиям Вашингтона об отказе от приобретенных у РФ систем ПВО С-400, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:47
2021-02-10T16:47
россия
с-400 «триумф»
нато
турция
сша
в мире
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Анкара не намерена подчиняться требованиям Вашингтона об отказе от приобретенных у РФ систем ПВО С-400, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.По его словам, целью Турции является производство собственных систем ПВО. "Для нас это вопрос национальной безопасности. Конечно, раз мы в НАТО, то естественно ожидать, что необходимое мы можем получить от наших союзников. Но они не прошли тест на искренность, поэтому мы и договорились с Россией, и она искренне показала нам свою дружбу. Мы продолжаем переговоры с Россией о поставке новой партии С-400", - добавил Сафи.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
https://ria.ru/20210209/turtsiya-1596696558.html
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россия, с-400 «триумф», нато, турция, сша, в мире

Турция заявила, что не подчинится требованиям США об отказе от С-400

16:47 10.02.2021
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Анкара не намерена подчиняться требованиям Вашингтона об отказе от приобретенных у РФ систем ПВО С-400, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

"Пока с США нет договоренности относительно С-400. В качестве предварительного условия они требуют отказаться от развертывания комплексов. Но Турция не собирается принимать такое условие. Ни о каком отказе от С-400 речи нет, как и о торге вокруг них, даже с учетом того, что нас исключают из программы по производству новейших истребителей F-35", - сказал собеседник агентства.

По его словам, целью Турции является производство собственных систем ПВО. "Для нас это вопрос национальной безопасности. Конечно, раз мы в НАТО, то естественно ожидать, что необходимое мы можем получить от наших союзников. Но они не прошли тест на искренность, поэтому мы и договорились с Россией, и она искренне показала нам свою дружбу. Мы продолжаем переговоры с Россией о поставке новой партии С-400", - добавил Сафи.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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РоссияС-400 «Триумф»НАТОТурцияСШАВ мире
 
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