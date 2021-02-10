https://ria.ru/20210210/turtsiya-1596860098.html

Турция заявила, что не подчинится требованиям США об отказе от С-400

Турция заявила, что не подчинится требованиям США об отказе от С-400

Анкара не намерена подчиняться требованиям Вашингтона об отказе от приобретенных у РФ систем ПВО С-400, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:47

2021-02-10T16:47

2021-02-10T16:47

россия

с-400 «триумф»

нато

турция

сша

в мире

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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Анкара не намерена подчиняться требованиям Вашингтона об отказе от приобретенных у РФ систем ПВО С-400, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.По его словам, целью Турции является производство собственных систем ПВО. "Для нас это вопрос национальной безопасности. Конечно, раз мы в НАТО, то естественно ожидать, что необходимое мы можем получить от наших союзников. Но они не прошли тест на искренность, поэтому мы и договорились с Россией, и она искренне показала нам свою дружбу. Мы продолжаем переговоры с Россией о поставке новой партии С-400", - добавил Сафи.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.

https://ria.ru/20210209/turtsiya-1596696558.html

россия

турция

сша

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россия, с-400 «триумф», нато, турция, сша, в мире