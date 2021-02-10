https://ria.ru/20210210/trump-1596752203.html
Адвокат назвал импичмент попыткой не допустить Трампа к выборам
Адвокат назвал импичмент попыткой не допустить Трампа к выборам
Адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор назвал импичмент попыткой не допустить бывшего президента к выборам. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T00:27
2021-02-10T00:27
2021-02-10T00:27
вашингтон
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор назвал импичмент попыткой не допустить бывшего президента к выборам."Американский народ только что высказался и сменил администрацию", - добавил Кастор.Если сенат вслед за палатой представителей вынесет Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, то впоследствии сможет лишить его права баллотироваться на выборах. Однако двух третей голосов, необходимых для признания Трампа виновным, демократы не набирают.
https://ria.ru/20210209/impichment-1596507266.html
вашингтон
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_c2a8581861d362ff76f48c8b361b0445.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, дональд трамп, сша, в мире