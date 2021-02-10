Адвокат назвал импичмент попыткой не допустить Трампа к выборам

"Нужно понимать, почему мы собрались здесь. Мы на самом деле собрались только потому, что большинство в палате представителей не хочет встретиться с Дональдом Трампом в качестве политического кандидата в будущем", - заявил Кастор в ходе обсуждения в сенате.