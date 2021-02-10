https://ria.ru/20210210/transplantologiya--1596785026.html

Онлайн-конференция академика РАН, трансплантолога Сергея Готье

Онлайн-конференция академика РАН, трансплантолога Сергея Готье

16 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, директора НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, главного внештатного специалиста трансплантолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергея ГОТЬЕ.

2021-02-10T11:09

2021-02-10T11:09

2021-02-10T11:09

анонсы

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Задать вопросВо время мероприятия речь пойдет о том, как COVID-19 отразился на работе НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, о новых научных открытиях и перспективах, первых успехах волгоградского филиала, а также о развитии направления в регионах.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы