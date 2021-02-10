Онлайн-конференция академика РАН, трансплантолога Сергея Готье
16 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, директора НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, главного внештатного специалиста трансплантолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергея ГОТЬЕ.
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Во время мероприятия речь пойдет о том, как COVID-19 отразился на работе НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, о новых научных открытиях и перспективах, первых успехах волгоградского филиала, а также о развитии направления в регионах.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Во время мероприятия речь пойдет о том, как COVID-19 отразился на работе НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, о новых научных открытиях и перспективах, первых успехах волгоградского филиала, а также о развитии направления в регионах.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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