https://ria.ru/20210210/tramp-1596786147.html

Эксперт оценил ситуацию вокруг импичмента Трампу

Эксперт оценил ситуацию вокруг импичмента Трампу

Признание сенатом США процесса импичмента бывшему президенту Дональду Трампу конституционным было предсказуемым решением, однако для вынесения импичмента им не... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:11

2021-02-10T11:11

2021-02-10T11:11

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

франклин рузвельт

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Признание сенатом США процесса импичмента бывшему президенту Дональду Трампу конституционным было предсказуемым решением, однако для вынесения импичмента им не хватит голосов, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Ранее во вторник сенат США назвал конституционным процесс импичмента Трампу. За конституционность импичмента бывшему президенту проголосовало 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Однако 44 сенатора-республиканца, проголосовав против, дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. Для того чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате. Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.Настрой среди сенаторов был ясен с самого начала и многие в США предсказывали, что именно так первый день процесса и закончится, отметил эксперт."Это было предсказуемое решение. Показательным является тот факт, что заседания должен был возглавлять председатель Верховного суда. Он отказался это делать и вынуждены были выдвигать председателя из своих рядов. Естественно, это был демократ-сенатор, который уже голосовал за импичмент. Правоведы так открыто это не поддерживают, потому что в конституции ничего не сказано по поводу того, чтобы отстранять от должности человека, который уже эту должность не занимает. Речь идет о действующем президенте и там это совершенно определённо сказано. Поэтому вопрос о конституционности очень острый и неопределённый", - сказал он в беседе с агентством.Говоря о продолжительности процесса, Рогулев отметил, что долго обсуждать тему не нужно, все понимают, что это чистой воды политика."Понято, что они доведут это дело до конца. Но также и понятно, что большинства у них не будет. Первое голосование показало, что республиканцы на данный момент все-таки решили Трампа поддержать. Они это просто используют как политический акт. Сказал "А", надо говорить "Б". Они это "А" сказали еще до того, как Трамп занял пост президента. Вот они четыре года в эту дуду дуют. Сейчас отказаться от этой позиции – себе самим навредить. Это чисто политический процесс, право никакой роли не играет и все равно большинства они не наберут", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210210/mest-1596762008.html

https://ria.ru/20210210/advokat-1596759445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, франклин рузвельт, сша, в мире