https://ria.ru/20210210/tramp-1596768642.html
СМИ: Байден получил доступ к записям разговоров Трампа с Путиным
СМИ: Байден получил доступ к записям разговоров Трампа с Путиным
Содержание некоторых разговоров бывшего президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным остается тайной, однако Джо Байден, ставший... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T09:07
2021-02-10T09:07
2021-02-10T09:07
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Содержание некоторых разговоров бывшего президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным остается тайной, однако Джо Байден, ставший главой США, теперь может иметь к ним доступ, пишет газета Politico.По ее информации, тайной остаются не менее десятка разговоров лидеров двух стран, и понимание того, что они обсуждали, поможет выяснить, раскрывал ли Трамп какую-то секретную информацию и заключал ли он какие-то сделки, которые могут "застать новую администрацию врасплох".По данным газеты, администрация Байдена не сообщала, видела ли она содержание этих телефонных разговоров. Однако, отмечается, что Совет национальной безопасности не имел жалоб на доступ к записям по содержанию телефонных разговоров предыдущей администрации.Как отмечает газета, Трамп "тщательно защищал" свои частные беседы с иностранными лидерами, пока находился у власти, иногда даже ограничивая к ним доступ своих сотрудников и членов кабинета, чтобы не допустить утечек. И хотя разговоры не записывались, помощники, как правило, слышали их и записывали сказанное. Получающиеся в результате отдельные стенограммы, в том числе разговоров с Путиным, не удалялись, они, как и положено, отправились в Национальное управление архивов и документации США, сообщил сотрудник администрации Трампа.При этом бывшие советники Трампа заявили газете, что Трамп редко говорил Путину то, что он еще не говорил публично.
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россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Содержание некоторых разговоров бывшего президента США Дональда Трампа
с российским коллегой Владимиром Путиным
остается тайной, однако Джо Байден
, ставший главой США, теперь может иметь к ним доступ, пишет газета Politico
.
По ее информации, тайной остаются не менее десятка разговоров лидеров двух стран, и понимание того, что они обсуждали, поможет выяснить, раскрывал ли Трамп какую-то секретную информацию и заключал ли он какие-то сделки, которые могут "застать новую администрацию врасплох".
"Им не нужно одобрение, чтобы увидеть эти записи. Байдену принадлежат все материалы по звонкам", - приводит газета слова чиновника из бывшей администрации Трампа.
По данным газеты, администрация Байдена не сообщала, видела ли она содержание этих телефонных разговоров. Однако, отмечается, что Совет национальной безопасности не имел жалоб на доступ к записям по содержанию телефонных разговоров предыдущей администрации.
Как отмечает газета, Трамп "тщательно защищал" свои частные беседы с иностранными лидерами, пока находился у власти, иногда даже ограничивая к ним доступ своих сотрудников и членов кабинета, чтобы не допустить утечек. И хотя разговоры не записывались, помощники, как правило, слышали их и записывали сказанное. Получающиеся в результате отдельные стенограммы, в том числе разговоров с Путиным, не удалялись, они, как и положено, отправились в Национальное управление архивов и документации США, сообщил сотрудник администрации Трампа.
При этом бывшие советники Трампа заявили газете, что Трамп редко говорил Путину то, что он еще не говорил публично.