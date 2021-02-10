https://ria.ru/20210210/tramp-1596768642.html

СМИ: Байден получил доступ к записям разговоров Трампа с Путиным

СМИ: Байден получил доступ к записям разговоров Трампа с Путиным

Содержание некоторых разговоров бывшего президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным остается тайной, однако Джо Байден, ставший... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T09:07

2021-02-10T09:07

2021-02-10T09:07

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владимир путин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Содержание некоторых разговоров бывшего президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным остается тайной, однако Джо Байден, ставший главой США, теперь может иметь к ним доступ, пишет газета Politico.По ее информации, тайной остаются не менее десятка разговоров лидеров двух стран, и понимание того, что они обсуждали, поможет выяснить, раскрывал ли Трамп какую-то секретную информацию и заключал ли он какие-то сделки, которые могут "застать новую администрацию врасплох".По данным газеты, администрация Байдена не сообщала, видела ли она содержание этих телефонных разговоров. Однако, отмечается, что Совет национальной безопасности не имел жалоб на доступ к записям по содержанию телефонных разговоров предыдущей администрации.Как отмечает газета, Трамп "тщательно защищал" свои частные беседы с иностранными лидерами, пока находился у власти, иногда даже ограничивая к ним доступ своих сотрудников и членов кабинета, чтобы не допустить утечек. И хотя разговоры не записывались, помощники, как правило, слышали их и записывали сказанное. Получающиеся в результате отдельные стенограммы, в том числе разговоров с Путиным, не удалялись, они, как и положено, отправились в Национальное управление архивов и документации США, сообщил сотрудник администрации Трампа.При этом бывшие советники Трампа заявили газете, что Трамп редко говорил Путину то, что он еще не говорил публично.

https://ria.ru/20210117/tramp-1593393408.html

https://ria.ru/20210207/informatsiya-1596354924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире