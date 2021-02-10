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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210210/tikhanovskaya-1596819060.html
Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Минска
Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Минска
Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская попросила Италию помочь в расширении международных санкций против... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:58
2021-02-10T13:58
протесты в белоруссии
светлана тихановская
санкции
белоруссия
италия
в мире
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская попросила Италию помочь в расширении международных санкций против официального Минска и, используя свое влияние в ОБСЕ, ООН и ЕС, призвать к посредничеству в разрешении белорусского кризиса.Как сообщается на сайте политика, данные заявления Тихановская сделала во время участия в онлайн-слушании комитета по иностранным делам парламента Италии."Италия может настоять на освобождении политических заключенных и расширить санкции против "кошельков" Лукашенко (представителей бизнеса, которых оппозиция считает близкими к власти – При. ред.). Итальянская Республика может использовать свое влияние в ОБСЕ, ООН и ЕС, чтобы призвать к медиации (посредничеству - Прим. ред.) в кризисе и новым выборам в Беларуси", - говорится в сообщении.Там подчеркивается, что Тихановская призвала Италию "проявить решительность и предпринять конкретные действия".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. Сейчас в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. Оппозиция добивается расширения санкций.
https://ria.ru/20210110/sanktsii-1592456948.html
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светлана тихановская, санкции, белоруссия, италия, в мире

Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Минска

13:58 10.02.2021
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская попросила Италию помочь в расширении международных санкций против официального Минска и, используя свое влияние в ОБСЕ, ООН и ЕС, призвать к посредничеству в разрешении белорусского кризиса.
Как сообщается на сайте политика, данные заявления Тихановская сделала во время участия в онлайн-слушании комитета по иностранным делам парламента Италии.
"Италия может настоять на освобождении политических заключенных и расширить санкции против "кошельков" Лукашенко (представителей бизнеса, которых оппозиция считает близкими к власти – При. ред.). Итальянская Республика может использовать свое влияние в ОБСЕ, ООН и ЕС, чтобы призвать к медиации (посредничеству - Прим. ред.) в кризисе и новым выборам в Беларуси", - говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что Тихановская призвала Италию "проявить решительность и предпринять конкретные действия".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 13:05Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал цель западных санкций против Белоруссии
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. Сейчас в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. Оппозиция добивается расширения санкций.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 11:29
Лукашенко заявил, что Белоруссия не заслужила санкций
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСанкцииБелоруссияИталияВ мире
 
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