https://ria.ru/20210210/tikhanovskaya-1596819060.html

Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Минска

Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Минска

Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская попросила Италию помочь в расширении международных санкций против... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:58

2021-02-10T13:58

2021-02-10T13:58

протесты в белоруссии

светлана тихановская

санкции

белоруссия

италия

в мире

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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская попросила Италию помочь в расширении международных санкций против официального Минска и, используя свое влияние в ОБСЕ, ООН и ЕС, призвать к посредничеству в разрешении белорусского кризиса.Как сообщается на сайте политика, данные заявления Тихановская сделала во время участия в онлайн-слушании комитета по иностранным делам парламента Италии."Италия может настоять на освобождении политических заключенных и расширить санкции против "кошельков" Лукашенко (представителей бизнеса, которых оппозиция считает близкими к власти – При. ред.). Итальянская Республика может использовать свое влияние в ОБСЕ, ООН и ЕС, чтобы призвать к медиации (посредничеству - Прим. ред.) в кризисе и новым выборам в Беларуси", - говорится в сообщении.Там подчеркивается, что Тихановская призвала Италию "проявить решительность и предпринять конкретные действия".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. Сейчас в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. Оппозиция добивается расширения санкций.

https://ria.ru/20210110/sanktsii-1592456948.html

https://ria.ru/20210115/sanktsii-1593159070.html

белоруссия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, санкции, белоруссия, италия, в мире