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Джабаров заявил, что Украина добивается столкновения России и НАТО
Джабаров заявил, что Украина добивается столкновения России и НАТО
Украина стремится добиться военного конфликта между Россией и НАТО, "предоставляя" для операций ВВС альянса воздушное пространство над Крымом, однако НАТО на... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:38
2021-02-10T16:46
россия
владимир джабаров
нато
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украина стремится добиться военного конфликта между Россией и НАТО, "предоставляя" для операций ВВС альянса воздушное пространство над Крымом, однако НАТО на это не пойдет, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Ранее Украина предложила использовать для своих операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации.По его словам, Украина стремится "добиться военного конфликта между Россией и альянсом, преследуя свои цели", только они напрасно думают, что НАТО будет рисковать своими силами, в том числе и ВВС, "для спасения Украины, альянс на это не пойдет".Джабаров полагает, что предложение украинских политиков "из области утопии".
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россия, владимир джабаров, нато, украина

Джабаров заявил, что Украина добивается столкновения России и НАТО

16:38 10.02.2021 (обновлено: 16:46 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украина стремится добиться военного конфликта между Россией и НАТО, "предоставляя" для операций ВВС альянса воздушное пространство над Крымом, однако НАТО на это не пойдет, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее Украина предложила использовать для своих операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации.
"Я полагаю, что речь идет о воздушном пространстве над Крымом, и, откровенно говоря, нигде натовцы летать не будут", - сказал Джабаров.
По его словам, Украина стремится "добиться военного конфликта между Россией и альянсом, преследуя свои цели", только они напрасно думают, что НАТО будет рисковать своими силами, в том числе и ВВС, "для спасения Украины, альянс на это не пойдет".
Джабаров полагает, что предложение украинских политиков "из области утопии".
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 21:50
Глава МИД Украины объяснил, почему страна до сих пор не вступила в НАТО
 
РоссияВладимир ДжабаровНАТОУкраина
 
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