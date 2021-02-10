https://ria.ru/20210210/stolknovenie-1596857705.html

Джабаров заявил, что Украина добивается столкновения России и НАТО

Джабаров заявил, что Украина добивается столкновения России и НАТО

Украина стремится добиться военного конфликта между Россией и НАТО, "предоставляя" для операций ВВС альянса воздушное пространство над Крымом, однако НАТО на... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:38

2021-02-10T16:38

2021-02-10T16:46

россия

владимир джабаров

нато

украина

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украина стремится добиться военного конфликта между Россией и НАТО, "предоставляя" для операций ВВС альянса воздушное пространство над Крымом, однако НАТО на это не пойдет, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Ранее Украина предложила использовать для своих операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации.По его словам, Украина стремится "добиться военного конфликта между Россией и альянсом, преследуя свои цели", только они напрасно думают, что НАТО будет рисковать своими силами, в том числе и ВВС, "для спасения Украины, альянс на это не пойдет".Джабаров полагает, что предложение украинских политиков "из области утопии".

https://ria.ru/20210203/ukraina-1595932261.html

россия

украина

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2021

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россия, владимир джабаров, нато, украина