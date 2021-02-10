Фонд поддержки промышленности и предпринимательства примет стажеров
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Студенты ведущих вузов столицы смогут пройти практику в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
На стажировку принимаются студенты экономических и финансовых факультетов. Проведение стажировок планируется на постоянной основе, их участники при успешном прохождении практики смогут претендовать на дальнейшее трудоустройство в Фонде и других структурах правительства Москвы, отмечается в сообщении.
"Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал соглашение о сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов, в перспективе практикантами Фонда также смогут стать студенты РЭУ имени Г.В. Плеханова и МГУ имени М.В. Ломоносова. Будущие специалисты получат знания в области финансового анализа инвестиционных проектов, познакомятся с механизмами аналитической и юридической экспертизы, а также узнают о ключевых принципах финансовых моделей промышленных предприятий столицы. По итогам прохождения стажировок некоторые из студентов смогут получить работу в Фонде и других структурах правительства Москвы", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Также в рамках программы практиканты узнают о работе столичных промышленных предприятий в формате экскурсий. Их познакомят с производственным циклом выпуска продукции, а также расскажут об особенностях новых технологических линий, приобретенных предприятиями за счет заемных средств Фонда.
"Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства специализируется на выдаче займов промышленным предприятиям столицы по льготной ставке - от 2 до 4% годовых. Заем от Фонда может получить любое столичное промпроизовство, при этом каждая четвертая компания, обратившаяся за этой мерой поддержки, делает это повторно. Так, в 2020 году город выдал займов на общую сумму 1 миллиард рублей, это почти на четверть больше, чем в 2019 году", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.