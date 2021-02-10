https://ria.ru/20210210/stazhery-1596803699.html

Фонд поддержки промышленности и предпринимательства примет стажеров

Фонд поддержки промышленности и предпринимательства примет стажеров

Студенты ведущих вузов столицы смогут пройти практику в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:43

2021-02-10T12:43

2021-02-10T12:43

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

экономика

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Студенты ведущих вузов столицы смогут пройти практику в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).На стажировку принимаются студенты экономических и финансовых факультетов. Проведение стажировок планируется на постоянной основе, их участники при успешном прохождении практики смогут претендовать на дальнейшее трудоустройство в Фонде и других структурах правительства Москвы, отмечается в сообщении.Также в рамках программы практиканты узнают о работе столичных промышленных предприятий в формате экскурсий. Их познакомят с производственным циклом выпуска продукции, а также расскажут об особенностях новых технологических линий, приобретенных предприятиями за счет заемных средств Фонда."Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства специализируется на выдаче займов промышленным предприятиям столицы по льготной ставке - от 2 до 4% годовых. Заем от Фонда может получить любое столичное промпроизовство, при этом каждая четвертая компания, обратившаяся за этой мерой поддержки, делает это повторно. Так, в 2020 году город выдал займов на общую сумму 1 миллиард рублей, это почти на четверть больше, чем в 2019 году", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

https://ria.ru/20210111/fotovystavki-1592624930.html

москва

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александр прохоров, москва, экономика