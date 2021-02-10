https://ria.ru/20210210/sputnik-v-1596754960.html

Мадуро сообщил о скорой доставке первых доз "Спутник V" в Венесуэлу

Мадуро сообщил о скорой доставке первых доз "Спутник V" в Венесуэлу

Первые дозы российской вакцины "Спутник V" прибудут в Венесуэлу на следующей неделе, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T01:33

2021-02-10T01:33

2021-02-10T01:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

николас мадуро

венесуэла

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев – РИА Новости. Первые дозы российской вакцины "Спутник V" прибудут в Венесуэлу на следующей неделе, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.Он сообщил, что в первую очередь будут вакцинированы медики и работники здравоохранения, уязвимые слои населения, учителя.Ранее он называл "Спутник V" самой безопасной вакциной в мире."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

https://ria.ru/20210209/effektivnost-1596729722.html

россия

венесуэла

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, николас мадуро, венесуэла, в мире