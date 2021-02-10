https://ria.ru/20210210/spetstekhnika-1596799962.html

Липецкая лесопожарная служба получила новую спецтехнику

Липецкая лесопожарная служба получила новую спецтехнику

Служба лесопожарной охраны Липецкой области получила новую спецтехнику в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология",... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:26

2021-02-10T12:26

2021-02-10T12:26

липецкая область

игорь артамонов

группа газ

ульяновский автомобильный завод (уаз)

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Служба лесопожарной охраны Липецкой области получила новую спецтехнику в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на закупку техники были выделены более 13 миллионов рублей из федерального бюджета. Приобретены восемь автомобилей на базе УАЗ-Фермер, оснащённые средствами для ликвидации лесных пожаров, два трактора, один пожарный автомобиль ГАЗ, один автобус. Также приобретены 76 мопедов марки Альфа, как говорят сами лесники они удобные и манёвренные, позволяют патрулировать те места, где не всегда может проехать автомобиль.Артамонов отметил, что новая техника будет распределена между областным лесопожарным центром и районными лесничествами.За последние пять лет в государственном лесном фонде Липецкой области не зафиксировано ни одного пожара, на патрулирование ежедневно заступают 78 человек личного состава.

https://ria.ru/20210208/kultura-1596493583.html

липецкая область

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игорь артамонов, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), липецкая область