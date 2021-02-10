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Липецкая область
https://ria.ru/20210210/spetstekhnika-1596799962.html
Липецкая лесопожарная служба получила новую спецтехнику
Липецкая лесопожарная служба получила новую спецтехнику
Служба лесопожарной охраны Липецкой области получила новую спецтехнику в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология",... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:26
2021-02-10T12:26
липецкая область
игорь артамонов
группа газ
ульяновский автомобильный завод (уаз)
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Служба лесопожарной охраны Липецкой области получила новую спецтехнику в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на закупку техники были выделены более 13 миллионов рублей из федерального бюджета. Приобретены восемь автомобилей на базе УАЗ-Фермер, оснащённые средствами для ликвидации лесных пожаров, два трактора, один пожарный автомобиль ГАЗ, один автобус. Также приобретены 76 мопедов марки Альфа, как говорят сами лесники они удобные и манёвренные, позволяют патрулировать те места, где не всегда может проехать автомобиль.Артамонов отметил, что новая техника будет распределена между областным лесопожарным центром и районными лесничествами.За последние пять лет в государственном лесном фонде Липецкой области не зафиксировано ни одного пожара, на патрулирование ежедневно заступают 78 человек личного состава.
https://ria.ru/20210208/kultura-1596493583.html
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игорь артамонов, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), липецкая область

Липецкая лесопожарная служба получила новую спецтехнику

12:26 10.02.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиИгорь Артамонов вручает сотрудникам лесопожарной службы ключи от новой техники
Игорь Артамонов вручает сотрудникам лесопожарной службы ключи от новой техники - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Служба лесопожарной охраны Липецкой области получила новую спецтехнику в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на закупку техники были выделены более 13 миллионов рублей из федерального бюджета. Приобретены восемь автомобилей на базе УАЗ-Фермер, оснащённые средствами для ликвидации лесных пожаров, два трактора, один пожарный автомобиль ГАЗ, один автобус. Также приобретены 76 мопедов марки Альфа, как говорят сами лесники они удобные и манёвренные, позволяют патрулировать те места, где не всегда может проехать автомобиль.
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиНовая спецтехника для службы лесопожарной охраны Липецкой области
Новая спецтехника для службы лесопожарной охраны Липецкой области - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Новая спецтехника для службы лесопожарной охраны Липецкой области
Артамонов отметил, что новая техника будет распределена между областным лесопожарным центром и районными лесничествами.
"В прошлом году в России только в восьми регионах не было лесных пожаров. Липецкая область – в их числе. Благодарю вас за то, что работаете на опережение, сохраняя наши леса. Это большое наше достижение. Уверен – новая спецтехника позволит вам работать ещё лучше", – сказал Артамонов.
За последние пять лет в государственном лесном фонде Липецкой области не зафиксировано ни одного пожара, на патрулирование ежедневно заступают 78 человек личного состава.
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Липецкая областьИгорь АртамоновГруппа ГАЗУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Липецкая область
 
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