https://ria.ru/20210210/sotsseti-1596897953.html
Роскомнадзор предложил наказывать соцсети за отказ от саморегулирования
Роскомнадзор предложил наказывать соцсети за отказ от саморегулирования
Роскомнадзор предлагает предусмотреть возможности административной ответственности за неисполнение положений закона о больших соцсетях, заявил замглавы... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:48
2021-02-10T19:48
2021-02-10T19:48
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор предлагает предусмотреть возможности административной ответственности за неисполнение положений закона о больших соцсетях, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.С 1 февраля в РФ вступили в силу поправки к закону "Об информации...", по которым владельцы соцсетей с суточной аудиторией в РФ более 500 тысяч пользователей обязаны не допускать распространения запрещенной информации – в частности, с призывами к террористической деятельности, экстремистских материалов, а также пропаганды порнографии, жестокости, наркотиков, материалов, содержащих нецензурную брань.По этому закону Роскомнадзор ведет реестр соцсетей, организует мониторинг информресурсов, утверждает методику определения количества пользователей, устанавливает порядок взаимодействия с владельцами соцсетей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор
предлагает предусмотреть возможности административной ответственности за неисполнение положений закона о больших соцсетях, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.
"В конце прошлого года был принят закон о так называемом саморегулировании для социальных сетей, который предполагает, что не дожидаясь требования и уведомления от Роскомнадзора и от уполномоченных органов, соцсети сами мониторят противоправный контент. Закон вступил в силу, но поскольку правоприменительной практики нет, и ответственности за его неисполнение тоже нет. Поэтому нужно предусмотреть возможности, проанализировав, административной ответственности за неисполнение положений этого закона", - сказал Вагнер в ходе заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
С 1 февраля в РФ вступили в силу поправки к закону "Об информации...", по которым владельцы соцсетей с суточной аудиторией в РФ более 500 тысяч пользователей обязаны не допускать распространения запрещенной информации – в частности, с призывами к террористической деятельности, экстремистских материалов, а также пропаганды порнографии, жестокости, наркотиков, материалов, содержащих нецензурную брань.
По этому закону Роскомнадзор ведет реестр соцсетей, организует мониторинг информресурсов, утверждает методику определения количества пользователей, устанавливает порядок взаимодействия с владельцами соцсетей.