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Роскомнадзор предложил наказывать соцсети за отказ от саморегулирования
Роскомнадзор предложил наказывать соцсети за отказ от саморегулирования
Роскомнадзор предлагает предусмотреть возможности административной ответственности за неисполнение положений закона о больших соцсетях, заявил замглавы... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:48
2021-02-10T19:48
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор предлагает предусмотреть возможности административной ответственности за неисполнение положений закона о больших соцсетях, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.С 1 февраля в РФ вступили в силу поправки к закону "Об информации...", по которым владельцы соцсетей с суточной аудиторией в РФ более 500 тысяч пользователей обязаны не допускать распространения запрещенной информации – в частности, с призывами к террористической деятельности, экстремистских материалов, а также пропаганды порнографии, жестокости, наркотиков, материалов, содержащих нецензурную брань.По этому закону Роскомнадзор ведет реестр соцсетей, организует мониторинг информресурсов, утверждает методику определения количества пользователей, устанавливает порядок взаимодействия с владельцами соцсетей.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество

Роскомнадзор предложил наказывать соцсети за отказ от саморегулирования

19:48 10.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор предлагает предусмотреть возможности административной ответственности за неисполнение положений закона о больших соцсетях, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

"В конце прошлого года был принят закон о так называемом саморегулировании для социальных сетей, который предполагает, что не дожидаясь требования и уведомления от Роскомнадзора и от уполномоченных органов, соцсети сами мониторят противоправный контент. Закон вступил в силу, но поскольку правоприменительной практики нет, и ответственности за его неисполнение тоже нет. Поэтому нужно предусмотреть возможности, проанализировав, административной ответственности за неисполнение положений этого закона", - сказал Вагнер в ходе заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

С 1 февраля в РФ вступили в силу поправки к закону "Об информации...", по которым владельцы соцсетей с суточной аудиторией в РФ более 500 тысяч пользователей обязаны не допускать распространения запрещенной информации – в частности, с призывами к террористической деятельности, экстремистских материалов, а также пропаганды порнографии, жестокости, наркотиков, материалов, содержащих нецензурную брань.
По этому закону Роскомнадзор ведет реестр соцсетей, организует мониторинг информресурсов, утверждает методику определения количества пользователей, устанавливает порядок взаимодействия с владельцами соцсетей.
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