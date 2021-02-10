Роскомнадзор предложил наказывать соцсети за отказ от саморегулирования

"В конце прошлого года был принят закон о так называемом саморегулировании для социальных сетей, который предполагает, что не дожидаясь требования и уведомления от Роскомнадзора и от уполномоченных органов, соцсети сами мониторят противоправный контент. Закон вступил в силу, но поскольку правоприменительной практики нет, и ответственности за его неисполнение тоже нет. Поэтому нужно предусмотреть возможности, проанализировав, административной ответственности за неисполнение положений этого закона", - сказал Вагнер в ходе заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.