https://ria.ru/20210210/sotrudnichestvo-1596859107.html

Посол РФ: пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая

Посол РФ: пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов отметил, что пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:43

2021-02-10T16:43

2021-02-10T16:43

россия-китай: главное

россия

андрей денисов

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/104665/68/1046656803_0:225:4320:2655_1920x0_80_0_0_03640e61b1287519e66a488daf0854a4.jpg

МОСКВА, 10 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов отметил, что пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая. По его словам, сотрудничество стран в фармацевтической и медицинской областях углубилось и расширилось.Денисов подчеркнул, что российские эпидемиологи первыми посетили в Китай в разгар пандемии. КНР, в свою очередь, оказывала помощь России в поставках медицинских грузов."Достаточно сказать, что за апрель и неполный май мы закупили, только по линии государственных закупок в Китае одних только масок порядка 200 миллионов единиц. Это большая цифра. И можно, в общем, взять на себя ответственность и сказать, что иного источника для получения в таком количестве абсолютно необходимой нам медицинской продукции в тот момент, да и сейчас, в общем-то, не было. Позже и мы, и другие страны развернули производства у себя, дефицит медицинских изделий был сведен на нет, но сотрудничество в этих областях продолжается", - пояснил Денисов.Посол добавил, что сейчас Россия и Китай сотрудничают в области производства и разработки вакцин от коронавируса.

https://ria.ru/20210208/tovary-1596500801.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей денисов, китай