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Посол РФ: пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая
Посол РФ: пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов отметил, что пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:43
2021-02-10T16:43
2021-02-10T16:43
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андрей денисов
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МОСКВА, 10 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов отметил, что пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая. По его словам, сотрудничество стран в фармацевтической и медицинской областях углубилось и расширилось.Денисов подчеркнул, что российские эпидемиологи первыми посетили в Китай в разгар пандемии. КНР, в свою очередь, оказывала помощь России в поставках медицинских грузов."Достаточно сказать, что за апрель и неполный май мы закупили, только по линии государственных закупок в Китае одних только масок порядка 200 миллионов единиц. Это большая цифра. И можно, в общем, взять на себя ответственность и сказать, что иного источника для получения в таком количестве абсолютно необходимой нам медицинской продукции в тот момент, да и сейчас, в общем-то, не было. Позже и мы, и другие страны развернули производства у себя, дефицит медицинских изделий был сведен на нет, но сотрудничество в этих областях продолжается", - пояснил Денисов.Посол добавил, что сейчас Россия и Китай сотрудничают в области производства и разработки вакцин от коронавируса.
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россия, андрей денисов, китай
МОСКВА, 10 фев — Проект "Россия-Китай: Главное".
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов
отметил, что пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России
и Китая
.
По его словам, сотрудничество стран в фармацевтической и медицинской областях углубилось и расширилось.
Денисов подчеркнул, что российские эпидемиологи первыми посетили в Китай в разгар пандемии. КНР, в свою очередь, оказывала помощь России в поставках медицинских грузов.
"Достаточно сказать, что за апрель и неполный май мы закупили, только по линии государственных закупок в Китае одних только масок порядка 200 миллионов единиц. Это большая цифра. И можно, в общем, взять на себя ответственность и сказать, что иного источника для получения в таком количестве абсолютно необходимой нам медицинской продукции в тот момент, да и сейчас, в общем-то, не было. Позже и мы, и другие страны развернули производства у себя, дефицит медицинских изделий был сведен на нет, но сотрудничество в этих областях продолжается", - пояснил Денисов.
Посол добавил, что сейчас Россия и Китай сотрудничают в области производства и разработки вакцин от коронавируса.