Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210210/sotrudnichestvo-1596859107.html
Посол РФ: пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая
Посол РФ: пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов отметил, что пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:43
2021-02-10T16:43
россия-китай: главное
россия
андрей денисов
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104665/68/1046656803_0:225:4320:2655_1920x0_80_0_0_03640e61b1287519e66a488daf0854a4.jpg
МОСКВА, 10 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов отметил, что пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая. По его словам, сотрудничество стран в фармацевтической и медицинской областях углубилось и расширилось.Денисов подчеркнул, что российские эпидемиологи первыми посетили в Китай в разгар пандемии. КНР, в свою очередь, оказывала помощь России в поставках медицинских грузов."Достаточно сказать, что за апрель и неполный май мы закупили, только по линии государственных закупок в Китае одних только масок порядка 200 миллионов единиц. Это большая цифра. И можно, в общем, взять на себя ответственность и сказать, что иного источника для получения в таком количестве абсолютно необходимой нам медицинской продукции в тот момент, да и сейчас, в общем-то, не было. Позже и мы, и другие страны развернули производства у себя, дефицит медицинских изделий был сведен на нет, но сотрудничество в этих областях продолжается", - пояснил Денисов.Посол добавил, что сейчас Россия и Китай сотрудничают в области производства и разработки вакцин от коронавируса.
https://ria.ru/20210208/tovary-1596500801.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/104665/68/1046656803_240:0:4080:2880_1920x0_80_0_0_57d8233795e4b270cf79ae821c037edb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей денисов, китай

Посол РФ: пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая

16:43 10.02.2021
 
© Фото : сайт посольства РФ в КНРПосол РФ в КНР Андрей Денисов
Посол РФ в КНР Андрей Денисов - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : сайт посольства РФ в КНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов отметил, что пандемия открыла новую сферу в сотрудничестве России и Китая.
По его словам, сотрудничество стран в фармацевтической и медицинской областях углубилось и расширилось.
Денисов подчеркнул, что российские эпидемиологи первыми посетили в Китай в разгар пандемии. КНР, в свою очередь, оказывала помощь России в поставках медицинских грузов.
"Достаточно сказать, что за апрель и неполный май мы закупили, только по линии государственных закупок в Китае одних только масок порядка 200 миллионов единиц. Это большая цифра. И можно, в общем, взять на себя ответственность и сказать, что иного источника для получения в таком количестве абсолютно необходимой нам медицинской продукции в тот момент, да и сейчас, в общем-то, не было. Позже и мы, и другие страны развернули производства у себя, дефицит медицинских изделий был сведен на нет, но сотрудничество в этих областях продолжается", - пояснил Денисов.
Посол добавил, что сейчас Россия и Китай сотрудничают в области производства и разработки вакцин от коронавируса.
Вино и шоколад - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 13:33Россия-Китай: Главное
Вино, шоколад, косметика из РФ наиболее популярны сейчас в Китае
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияАндрей ДенисовКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния