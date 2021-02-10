https://ria.ru/20210210/sneg-1596833558.html

Бирюков рассказал, сколько будут убирать снег после предстоящих осадков

Бирюков рассказал, сколько будут убирать снег после предстоящих осадков

Восемь суток понадобится коммунальщикам, чтобы убрать Москву после предстоящего снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:54

2021-02-10T14:54

2021-02-10T15:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

россия

погода

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Восемь суток понадобится коммунальщикам, чтобы убрать Москву после предстоящего снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Ранее синоптики Фобос сообщили РИА Новости о том, что рекордный снегопад начнется в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков.

https://ria.ru/20210201/pogoda-1595420350.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, петр бирюков, москва, общество