https://ria.ru/20210210/sneg-1596833558.html
Бирюков рассказал, сколько будут убирать снег после предстоящих осадков
Бирюков рассказал, сколько будут убирать снег после предстоящих осадков
Восемь суток понадобится коммунальщикам, чтобы убрать Москву после предстоящего снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:54
2021-02-10T14:54
2021-02-10T15:25
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Восемь суток понадобится коммунальщикам, чтобы убрать Москву после предстоящего снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Ранее синоптики Фобос сообщили РИА Новости о том, что рекордный снегопад начнется в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков.
https://ria.ru/20210201/pogoda-1595420350.html
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