https://ria.ru/20210210/slushaniya-1596753301.html

В сенате США приступили к слушаниям по импичменту Дональда Трампа

В сенате США приступили к слушаниям по импичменту Дональда Трампа

В сенате США стартовали слушания по процедуре импичмента бывшего президента Дональда Трампа. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T01:06

2021-02-10T01:06

2021-02-10T07:06

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В сенате США стартовали слушания по процедуре импичмента бывшего президента Дональда Трампа.Заседание началось с обсуждения конституционности рассмотрения этого вопроса после ухода главы государства со своего поста. Как поясняли РИА Новости специалисты по американскому конституционному праву, в основном законе нет конкретики на этот счет.В таком случае, решение, фактически, остается за сенаторами, и располагающие большинством представители Демократической партии продавливают свою позицию.Представляющий сторону обвинения конгрессмен Джейми Раскин продемонстрировал календарь четырех лет правления Трампа. По словам члена палаты представителей, все это время экс-президент мог подпадать под импичмент, и события января 2021 года не могут быть исключением.После этого участникам заседания продемонстрировали видео длительностью более десяти минут, в котором сторона обвинения связывает призыв Трампа идти к Капитолию с начавшимися беспорядками.Адвокат бывшего американского лидера на процессе Брюс Кастор осудил насилие, учиненное участниками штурма Капитолия 6 января. Кроме того, защитник Трампа выразил мнение, что виновные в захвате здания конгресса должны понести ответственность.На обсуждение конституционности импичмента отведено четыре часа, после чего члены сената проголосуют.При положительном решении процесс продолжится на следующий день, и дело начнут рассматривать по существу. Парламентарии обсудят, можно ли считать подстрекательством к мятежу действия бывшего американского лидера на митинге, после которого сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий. Каждой из сторон будет дано до 16 часов на изложение своих доводов. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.Палата представителей, где демократам принадлежит большинство, уже вынесла Трампу импичмент.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Работу конгресса прервали на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский.Попытка не допустить Трампа к выборамЗащитник бывшего американского лидера Брюс Кастор также назвал импичмент попыткой не допустить Трампа к выборам.При этом адвокат также отметил, что американцы "только что высказались и сменили администрацию".Если сенат вслед за палатой представителей вынесет Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, то впоследствии получит возможность лишить его права баллотироваться на выборах. Однако у представителей Демократической партии не набирается двух третей голосов, необходимых для признания Трампа виновным.

https://ria.ru/20210208/tramp-1596443091.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/ssha-1596372811.html

https://ria.ru/20210207/tramp-1596353006.html

https://ria.ru/20210206/tramp-1596287986.html

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире