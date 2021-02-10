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В Горно-Алтайске ликвидировали пожар в вечерней школе
В Горно-Алтайске ликвидировали пожар в вечерней школе
Крупный пожар в вечерней школе в Горно-Алтайске полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.02.2021
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следственный комитет россии (ск рф)
республика алтай
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
горно-алтайск
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Крупный пожар в вечерней школе в Горно-Алтайске полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Пожар произошел по адресу улица Бориса Головина, 6, на площади 1000 квадратных метров, эвакуировали более 100 человек.Прокуратура Республики Алтай и СУСК РФ по региону начали проверки по факту пожара в вечерней школе Горно-Алтайска, который произошел в среду, сообщают пресс-службы ведомств.Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по сообщению об инциденте в СМИ и социальных сетях.Двухэтажное деревянное здание вечерней общеобразовательной школы Горно-Алтайска было построено в 1934 году. По данным на начало 2021 года, там обучается 195 человек.
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следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горно-алтайск, происшествия

В Горно-Алтайске ликвидировали пожар в вечерней школе

15:11 10.02.2021 (обновлено: 15:15 10.02.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в Горно-Алтайске
Пожар в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Крупный пожар в вечерней школе в Горно-Алтайске полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Пожар произошел по адресу улица Бориса Головина, 6, на площади 1000 квадратных метров, эвакуировали более 100 человек.
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"В 14.45 мск объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура Республики Алтай и СУСК РФ по региону начали проверки по факту пожара в вечерней школе Горно-Алтайска, который произошел в среду, сообщают пресс-службы ведомств.
"Прокуратурой Республики Алтай организована проверка по произошедшему пожару в здании вечерней школы в г. Горно-Алтайске. В ходе процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, причины и очаг возникновения пожара, проверить соблюдение в образовательном учреждении законодательства о противопожарной безопасности", - говорится в сообщении прокуратуры.
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Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по сообщению об инциденте в СМИ и социальных сетях.
"Сегодня в интернет-ресурсах ряда средств массовой информации опубликовано сообщение о пожаре в республиканской столице в здании вечерней школы. По данному сообщению следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Двухэтажное деревянное здание вечерней общеобразовательной школы Горно-Алтайска было построено в 1934 году. По данным на начало 2021 года, там обучается 195 человек.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Республика АлтайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Горно-АлтайскПроисшествия
 
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