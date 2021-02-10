https://ria.ru/20210210/shkola-1596838589.html

В Горно-Алтайске ликвидировали пожар в вечерней школе

В Горно-Алтайске ликвидировали пожар в вечерней школе

Крупный пожар в вечерней школе в Горно-Алтайске полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:11

2021-02-10T15:11

2021-02-10T15:15

следственный комитет россии (ск рф)

республика алтай

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

горно-алтайск

происшествия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Крупный пожар в вечерней школе в Горно-Алтайске полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Пожар произошел по адресу улица Бориса Головина, 6, на площади 1000 квадратных метров, эвакуировали более 100 человек.Прокуратура Республики Алтай и СУСК РФ по региону начали проверки по факту пожара в вечерней школе Горно-Алтайска, который произошел в среду, сообщают пресс-службы ведомств.Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по сообщению об инциденте в СМИ и социальных сетях.Двухэтажное деревянное здание вечерней общеобразовательной школы Горно-Алтайска было построено в 1934 году. По данным на начало 2021 года, там обучается 195 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/pozhar-1596622714.html

https://ria.ru/20210209/pozhar-1596644483.html

республика алтай

россия

горно-алтайск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горно-алтайск, происшествия