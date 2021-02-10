Санкции из-за Навального навредят ему самому, считает сенатор
10:39 10.02.2021 (обновлено: 10:46 10.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Антироссийские санкции, которые обсуждают западные страны, вредят самому Алексею Навальному, поскольку в них присутствует явно выраженная русофобская риторика, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее МИД Литвы сообщил, что страны Балтии и Польша готовят собственный пакет санкций по "списку Навального". В Евросоюзе также обсуждают санкции против РФ в связи с арестом Навального.
"Ну что о них можно говорить. Они, видимо, решили все внутренние проблемы, соблюдают права человека, у них мощный рост экономики, и теперь они решили, что должны "помочь" России", - сказал сенатор.
Он отметил, что подобные антироссийские санкции "вредят самому Навальному, поскольку исходят из стран, где превалируют русофобские настроения". Цеков также не исключил, что страны Балтии и Польшу "попросили" выступить с такими санкциями США через своих послов в этих государствах.
Со своим коллегой согласен и первый замглавы этого комитета Владимир Джабаров. "Стараются перед своими заокеанскими хозяевами", - сказал сенатор РИА Новости.
По его мнению, не нужно на них реагировать, обращать внимание - "много чести".
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".