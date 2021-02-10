https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596779226.html

Санкции из-за Навального навредят ему самому, считает сенатор

Санкции из-за Навального навредят ему самому, считает сенатор

Антироссийские санкции, которые обсуждают западные страны, вредят самому Алексею Навальному, поскольку в них присутствует явно выраженная русофобская риторика,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:39

2021-02-10T10:39

2021-02-10T10:46

россия

сергей цеков

ив роше

сергей лавров

алексей навальный

германия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Антироссийские санкции, которые обсуждают западные страны, вредят самому Алексею Навальному, поскольку в них присутствует явно выраженная русофобская риторика, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее МИД Литвы сообщил, что страны Балтии и Польша готовят собственный пакет санкций по "списку Навального". В Евросоюзе также обсуждают санкции против РФ в связи с арестом Навального.Он отметил, что подобные антироссийские санкции "вредят самому Навальному, поскольку исходят из стран, где превалируют русофобские настроения". Цеков также не исключил, что страны Балтии и Польшу "попросили" выступить с такими санкциями США через своих послов в этих государствах.Со своим коллегой согласен и первый замглавы этого комитета Владимир Джабаров. "Стараются перед своими заокеанскими хозяевами", - сказал сенатор РИА Новости.По его мнению, не нужно на них реагировать, обращать внимание - "много чести".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".

https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596757513.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/sanktsii-1596739878.html

россия

германия

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россия, сергей цеков, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, германия, шереметьево (аэропорт)