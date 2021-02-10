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https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596779226.html
Санкции из-за Навального навредят ему самому, считает сенатор
Санкции из-за Навального навредят ему самому, считает сенатор
Антироссийские санкции, которые обсуждают западные страны, вредят самому Алексею Навальному, поскольку в них присутствует явно выраженная русофобская риторика,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:39
2021-02-10T10:46
россия
сергей цеков
ив роше
сергей лавров
алексей навальный
германия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Антироссийские санкции, которые обсуждают западные страны, вредят самому Алексею Навальному, поскольку в них присутствует явно выраженная русофобская риторика, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее МИД Литвы сообщил, что страны Балтии и Польша готовят собственный пакет санкций по "списку Навального". В Евросоюзе также обсуждают санкции против РФ в связи с арестом Навального.Он отметил, что подобные антироссийские санкции "вредят самому Навальному, поскольку исходят из стран, где превалируют русофобские настроения". Цеков также не исключил, что страны Балтии и Польшу "попросили" выступить с такими санкциями США через своих послов в этих государствах.Со своим коллегой согласен и первый замглавы этого комитета Владимир Джабаров. "Стараются перед своими заокеанскими хозяевами", - сказал сенатор РИА Новости.По его мнению, не нужно на них реагировать, обращать внимание - "много чести".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596757513.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/sanktsii-1596739878.html
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россия, сергей цеков, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, германия, шереметьево (аэропорт)

Санкции из-за Навального навредят ему самому, считает сенатор

10:39 10.02.2021 (обновлено: 10:46 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Антироссийские санкции, которые обсуждают западные страны, вредят самому Алексею Навальному, поскольку в них присутствует явно выраженная русофобская риторика, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее МИД Литвы сообщил, что страны Балтии и Польша готовят собственный пакет санкций по "списку Навального". В Евросоюзе также обсуждают санкции против РФ в связи с арестом Навального.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
"Ну что о них можно говорить. Они, видимо, решили все внутренние проблемы, соблюдают права человека, у них мощный рост экономики, и теперь они решили, что должны "помочь" России", - сказал сенатор.
Он отметил, что подобные антироссийские санкции "вредят самому Навальному, поскольку исходят из стран, где превалируют русофобские настроения". Цеков также не исключил, что страны Балтии и Польшу "попросили" выступить с такими санкциями США через своих послов в этих государствах.
Со своим коллегой согласен и первый замглавы этого комитета Владимир Джабаров. "Стараются перед своими заокеанскими хозяевами", - сказал сенатор РИА Новости.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 20:35Сказано в эфире
"Есть сложности". Эксперт о планах Борреля добавить санкций против РФ
По его мнению, не нужно на них реагировать, обращать внимание - "много чести".
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
 
РоссияСергей ЦековИв РошеСергей ЛавровАлексей НавальныйГерманияШереметьево (аэропорт)
 
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