https://ria.ru/20210210/sanatorii-1596809970.html

Эксперты рассказали, какие санатории туристы выбирают чаще всего

Эксперты рассказали, какие санатории туристы выбирают чаще всего

Туроператоры фиксируют рост продаж оздоровительных и лечебных туров в российские санатории и выделяют самые популярные среди них, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:51

2021-02-10T13:51

2021-02-10T13:51

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кешбэк

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отдых

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урал

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Туроператоры фиксируют рост продаж оздоровительных и лечебных туров в российские санатории и выделяют самые популярные среди них, сообщает АТОР.В 2021 году спрос на отдых с лечением увеличится на 20 процентов, прогнозируют участники рынка. Причина — стремление отдыхающих укрепить иммунитет в условиях пандемии и восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции.Свою роль играет и рост интереса к отдыху на родине, и акции кешбэка, отмечает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.Фаворитами сезона станут здравницы Крыма и Краснодарского края, поскольку большинство россиян воспринимают их как пляжные отели. Туда отправятся не только "медицинские туристы", но и обычные отдыхающие, которые хотят провести отпуск на море, рассказывает гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. А вот за классическим санаторным отдыхом путешественники поедут прежде всего на курорты Кавминвод, Алтая (например, в Белокуриху) и на Урал.Глубина продаж туров в санатории на Черном море уже достигает середины лета, отмечают эксперты. Туристы приобретают как путевки, включающие только размещение и питание, так и программы с лечением.Тренд сезона — увеличение интереса к региональным санаториям, чему способствовала акция кешбэка на поездки по России и введение антиковидных ограничений на местах. Многие туристы выбирают программы областных здравниц не только по конкретным медицинским показаниям, но и для минимизации расходов на транспорт. "Загрузка санаториев в регионах в период межсезонья увеличилась до 80 процентов, а спрос на них вырос на 50 процентов. Значительно вырос интерес к путевкам в оздоровительные учреждениям Урала и Сибири, а лидером такого вида туризма стал бальнеологический курорт Белокуриха в Алтайском крае", — говорит коммерческий директор одного из туроператоров Оксана Булах.Участники рынка отмечают повысившийся спрос на санатории категорий четыре и пять звезд. Такой отпуск выбирают те, кто раньше предпочитал заграничные курорты.При этом сократилась продолжительность отдыха: вместо привычных 21 дня наибольшим спросом пользуются путевки на десять дней, есть интерес и к турам выходного дня.

https://ria.ru/20210204/ekstrim-1595731793.html

https://ria.ru/20210210/vetnam-1596223831.html

https://ria.ru/20210208/oteli-1596565246.html

https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html

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республика крым

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