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Туризм
https://ria.ru/20210210/sanatorii-1596809970.html
Эксперты рассказали, какие санатории туристы выбирают чаще всего
Эксперты рассказали, какие санатории туристы выбирают чаще всего
Туроператоры фиксируют рост продаж оздоровительных и лечебных туров в российские санатории и выделяют самые популярные среди них, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:51
2021-02-10T13:51
куда можно лететь
кешбэк
куда поехать
куда поехать в выходные
курорт
отдых
туризм
россия
урал
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Туроператоры фиксируют рост продаж оздоровительных и лечебных туров в российские санатории и выделяют самые популярные среди них, сообщает АТОР.В 2021 году спрос на отдых с лечением увеличится на 20 процентов, прогнозируют участники рынка. Причина — стремление отдыхающих укрепить иммунитет в условиях пандемии и восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции.Свою роль играет и рост интереса к отдыху на родине, и акции кешбэка, отмечает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.Фаворитами сезона станут здравницы Крыма и Краснодарского края, поскольку большинство россиян воспринимают их как пляжные отели. Туда отправятся не только "медицинские туристы", но и обычные отдыхающие, которые хотят провести отпуск на море, рассказывает гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. А вот за классическим санаторным отдыхом путешественники поедут прежде всего на курорты Кавминвод, Алтая (например, в Белокуриху) и на Урал.Глубина продаж туров в санатории на Черном море уже достигает середины лета, отмечают эксперты. Туристы приобретают как путевки, включающие только размещение и питание, так и программы с лечением.Тренд сезона — увеличение интереса к региональным санаториям, чему способствовала акция кешбэка на поездки по России и введение антиковидных ограничений на местах. Многие туристы выбирают программы областных здравниц не только по конкретным медицинским показаниям, но и для минимизации расходов на транспорт. "Загрузка санаториев в регионах в период межсезонья увеличилась до 80 процентов, а спрос на них вырос на 50 процентов. Значительно вырос интерес к путевкам в оздоровительные учреждениям Урала и Сибири, а лидером такого вида туризма стал бальнеологический курорт Белокуриха в Алтайском крае", — говорит коммерческий директор одного из туроператоров Оксана Булах.Участники рынка отмечают повысившийся спрос на санатории категорий четыре и пять звезд. Такой отпуск выбирают те, кто раньше предпочитал заграничные курорты.При этом сократилась продолжительность отдыха: вместо привычных 21 дня наибольшим спросом пользуются путевки на десять дней, есть интерес и к турам выходного дня.
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россия
урал
минеральные воды
республика крым
краснодарский край
белокуриха
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куда можно лететь, кешбэк, куда поехать, куда поехать в выходные, курорт, отдых, россия, урал, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, минеральные воды, республика крым, краснодарский край, белокуриха

Эксперты рассказали, какие санатории туристы выбирают чаще всего

13:51 10.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНа набережной в Геленджике
На набережной в Геленджике - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Туроператоры фиксируют рост продаж оздоровительных и лечебных туров в российские санатории и выделяют самые популярные среди них, сообщает АТОР.
В 2021 году спрос на отдых с лечением увеличится на 20 процентов, прогнозируют участники рынка. Причина — стремление отдыхающих укрепить иммунитет в условиях пандемии и восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции.
Свою роль играет и рост интереса к отдыху на родине, и акции кешбэка, отмечает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.
Фаворитами сезона станут здравницы Крыма и Краснодарского края, поскольку большинство россиян воспринимают их как пляжные отели. Туда отправятся не только "медицинские туристы", но и обычные отдыхающие, которые хотят провести отпуск на море, рассказывает гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. А вот за классическим санаторным отдыхом путешественники поедут прежде всего на курорты Кавминвод, Алтая (например, в Белокуриху) и на Урал.
Глубина продаж туров в санатории на Черном море уже достигает середины лета, отмечают эксперты. Туристы приобретают как путевки, включающие только размещение и питание, так и программы с лечением.
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Тренд сезона — увеличение интереса к региональным санаториям, чему способствовала акция кешбэка на поездки по России и введение антиковидных ограничений на местах. Многие туристы выбирают программы областных здравниц не только по конкретным медицинским показаниям, но и для минимизации расходов на транспорт.
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"Загрузка санаториев в регионах в период межсезонья увеличилась до 80 процентов, а спрос на них вырос на 50 процентов. Значительно вырос интерес к путевкам в оздоровительные учреждениям Урала и Сибири, а лидером такого вида туризма стал бальнеологический курорт Белокуриха в Алтайском крае", — говорит коммерческий директор одного из туроператоров Оксана Булах.
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Участники рынка отмечают повысившийся спрос на санатории категорий четыре и пять звезд. Такой отпуск выбирают те, кто раньше предпочитал заграничные курорты.
При этом сократилась продолжительность отдыха: вместо привычных 21 дня наибольшим спросом пользуются путевки на десять дней, есть интерес и к турам выходного дня.
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