https://ria.ru/20210210/ruiny-1596846159.html

Spiegel предрек руины в Европе в случае остановки "Северного потока — 2"

Spiegel предрек руины в Европе в случае остановки "Северного потока — 2"

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, в котором проанализировал возможные последствия давления на проект "Северный поток — 2". РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:49

2021-02-10T15:49

2021-02-10T16:43

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

евросоюз

der spiegel

москва

германия

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595451342_0:400:2730:1936_1920x0_80_0_0_31e345bf13adb9fc8d31f02b1620706b.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, в котором проанализировал возможные последствия давления на проект "Северный поток — 2". Так, автор статьи убежден, что Германия навредит самой себе в случае отказа от строительства газопровода, а остановка укладки приведет к тому, что в Европе останутся руины из труб."Если предположить, что "Северный поток — 2" не будет достроен, то нам придется иметь дело с промышленными руинами, которые не подходят даже для музея, потому что все трубы проложены под землей", — подчеркивается в статье.В материале также отмечается, что завершение проекта выгодно для самих европейцев. Автор напоминает, что альтернативой российскому газу является, в частности, американский. Отказ Германии от "Северного потока — 2", согласно статье, нецелесообразен в первую очередь по экономическим причинам, а санкции, наложенные американской стороной на участвующие в проекте компании, продиктованы желанием продвинуть в ЕС собственный газ."Граждане стали бы платить больше денег за газ, получаемый из других источников. Например, дорогостоящий газ из США, добываемый методом гидроразрыва пласта, из-за которого в Соединенных Штатах разрушаются целые участки земли. Кроме того, США испортили себе репутацию в Евросоюзе", — говорится в тексте.Автор считает, что в ситуации с "Северным потоком — 2" Германии следует сместить фокус с "моральной и экономической" сторон вопроса на конкретные страны, чьи интересы проект так или иначе затрагивает."Вопрос не в том, нужно ли завершить "Северный поток — 2", а скорее в том, следует ли учитывать интересы различных стран", — подытоживает он, не перечисляя конкретных государств.Депутаты Европейского парламента по итогам предыдущей пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию в связи с делом Алексея Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против России. Тем не менее ключевые страны, в том числе Германия и Австрия — партнеры по строительству "Северного потока — 2", настаивали на необходимости раздельно рассматривать ситуацию с Навальным и строительство трубопровода. Немецкая сторона также не раз подчеркивала, что проект носит экономический характер и должен быть реализован. В Москве также неоднократно отмечали, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.

https://ria.ru/20210209/potok-1596637726.html

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

россия

москва

германия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, der spiegel, москва, германия, европа, сша, экономика