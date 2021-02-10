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Spiegel предрек руины в Европе в случае остановки "Северного потока — 2"
Spiegel предрек руины в Европе в случае остановки "Северного потока — 2"
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, в котором проанализировал возможные последствия давления на проект "Северный поток — 2". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:49
2021-02-10T16:43
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
евросоюз
der spiegel
москва
германия
европа
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, в котором проанализировал возможные последствия давления на проект "Северный поток — 2". Так, автор статьи убежден, что Германия навредит самой себе в случае отказа от строительства газопровода, а остановка укладки приведет к тому, что в Европе останутся руины из труб."Если предположить, что "Северный поток — 2" не будет достроен, то нам придется иметь дело с промышленными руинами, которые не подходят даже для музея, потому что все трубы проложены под землей", — подчеркивается в статье.В материале также отмечается, что завершение проекта выгодно для самих европейцев. Автор напоминает, что альтернативой российскому газу является, в частности, американский. Отказ Германии от "Северного потока — 2", согласно статье, нецелесообразен в первую очередь по экономическим причинам, а санкции, наложенные американской стороной на участвующие в проекте компании, продиктованы желанием продвинуть в ЕС собственный газ."Граждане стали бы платить больше денег за газ, получаемый из других источников. Например, дорогостоящий газ из США, добываемый методом гидроразрыва пласта, из-за которого в Соединенных Штатах разрушаются целые участки земли. Кроме того, США испортили себе репутацию в Евросоюзе", — говорится в тексте.Автор считает, что в ситуации с "Северным потоком — 2" Германии следует сместить фокус с "моральной и экономической" сторон вопроса на конкретные страны, чьи интересы проект так или иначе затрагивает."Вопрос не в том, нужно ли завершить "Северный поток — 2", а скорее в том, следует ли учитывать интересы различных стран", — подытоживает он, не перечисляя конкретных государств.Депутаты Европейского парламента по итогам предыдущей пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию в связи с делом Алексея Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против России. Тем не менее ключевые страны, в том числе Германия и Австрия — партнеры по строительству "Северного потока — 2", настаивали на необходимости раздельно рассматривать ситуацию с Навальным и строительство трубопровода. Немецкая сторона также не раз подчеркивала, что проект носит экономический характер и должен быть реализован. В Москве также неоднократно отмечали, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.
https://ria.ru/20210209/potok-1596637726.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, der spiegel, москва, германия, европа, сша, экономика

Spiegel предрек руины в Европе в случае остановки "Северного потока — 2"

15:49 10.02.2021 (обновлено: 16:43 10.02.2021)
 
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© REUTERS / Stine Jacobsen/File Photo
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, в котором проанализировал возможные последствия давления на проект "Северный поток — 2".
Так, автор статьи убежден, что Германия навредит самой себе в случае отказа от строительства газопровода, а остановка укладки приведет к тому, что в Европе останутся руины из труб.
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"Если предположить, что "Северный поток — 2" не будет достроен, то нам придется иметь дело с промышленными руинами, которые не подходят даже для музея, потому что все трубы проложены под землей", — подчеркивается в статье.
В материале также отмечается, что завершение проекта выгодно для самих европейцев. Автор напоминает, что альтернативой российскому газу является, в частности, американский. Отказ Германии от "Северного потока — 2", согласно статье, нецелесообразен в первую очередь по экономическим причинам, а санкции, наложенные американской стороной на участвующие в проекте компании, продиктованы желанием продвинуть в ЕС собственный газ.
"Граждане стали бы платить больше денег за газ, получаемый из других источников. Например, дорогостоящий газ из США, добываемый методом гидроразрыва пласта, из-за которого в Соединенных Штатах разрушаются целые участки земли. Кроме того, США испортили себе репутацию в Евросоюзе", — говорится в тексте.
Автор считает, что в ситуации с "Северным потоком — 2" Германии следует сместить фокус с "моральной и экономической" сторон вопроса на конкретные страны, чьи интересы проект так или иначе затрагивает.
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"Вопрос не в том, нужно ли завершить "Северный поток — 2", а скорее в том, следует ли учитывать интересы различных стран", — подытоживает он, не перечисляя конкретных государств.
Депутаты Европейского парламента по итогам предыдущей пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию в связи с делом Алексея Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против России. Тем не менее ключевые страны, в том числе Германия и Австрия — партнеры по строительству "Северного потока — 2", настаивали на необходимости раздельно рассматривать ситуацию с Навальным и строительство трубопровода. Немецкая сторона также не раз подчеркивала, что проект носит экономический характер и должен быть реализован. В Москве также неоднократно отмечали, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.
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"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ЕвросоюзDer SpiegelМоскваГерманияЕвропаСШАЭкономика
 
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