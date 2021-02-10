https://ria.ru/20210210/rekonstruktsiya-1596845909.html

Реконструкцию Люберецких очистных сооружений закончат до 2022 года

Реконструкцию Люберецких очистных сооружений закончат до 2022 года

Работа по реконструкции Люберецких очистных сооружений идёт по графику, закончить реконструкцию и окончательно убрать неприятные запахи планируется до 2022... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:49

2021-02-10T15:49

2021-02-10T15:49

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петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа по реконструкции Люберецких очистных сооружений идёт по графику, закончить реконструкцию и окончательно убрать неприятные запахи планируется до 2022 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что Люберецкие очистные сооружения были построены в 1963 году, несколько раз они подверглись реконструкции, последняя была в 1996 году.По его словам, здесь будет построено полностью безотходное производство. "Надо достичь выполнения пяти главных задач: удалить из очищенный воды азот и фосфор, повысить долговечность работы очистных сооружений как минимум на 50 лет, удалить полностью запахи, и мы сейчас видим, что запахов почти нет, они поглощаются через специальные фильтры. И конечно же, решить задачу сокращения энергоемкости", - сказал Бирюков.Он напомнил, что сроки окончания реконструкции намечены на 2022 год.

https://realty.ria.ru/20210210/gazoprovody-1596775078.html

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петр бирюков, москва, общество