https://ria.ru/20210210/rekonstruktsiya-1596845909.html
Реконструкцию Люберецких очистных сооружений закончат до 2022 года
Реконструкцию Люберецких очистных сооружений закончат до 2022 года
Работа по реконструкции Люберецких очистных сооружений идёт по графику, закончить реконструкцию и окончательно убрать неприятные запахи планируется до 2022... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:49
2021-02-10T15:49
2021-02-10T15:49
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петр бирюков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа по реконструкции Люберецких очистных сооружений идёт по графику, закончить реконструкцию и окончательно убрать неприятные запахи планируется до 2022 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что Люберецкие очистные сооружения были построены в 1963 году, несколько раз они подверглись реконструкции, последняя была в 1996 году.По его словам, здесь будет построено полностью безотходное производство. "Надо достичь выполнения пяти главных задач: удалить из очищенный воды азот и фосфор, повысить долговечность работы очистных сооружений как минимум на 50 лет, удалить полностью запахи, и мы сейчас видим, что запахов почти нет, они поглощаются через специальные фильтры. И конечно же, решить задачу сокращения энергоемкости", - сказал Бирюков.Он напомнил, что сроки окончания реконструкции намечены на 2022 год.
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петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Работа по реконструкции Люберецких очистных сооружений идёт по графику, закончить реконструкцию и окончательно убрать неприятные запахи планируется до 2022 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
Заммэра отметил, что Люберецкие очистные сооружения были построены в 1963 году, несколько раз они подверглись реконструкции, последняя была в 1996 году.
"На пять этапов разбиты все реконструктивные мероприятия, связанные с созданием уловителей, пескоуловителей, аэротена, созданием первичной и вторичной очистки пройденной воды через очистные и устройства ультрафиолетовой очистки воды, которая пройдёт через очистные сооружения. Работа ведётся совсем недавно, чуть более года, но мы видим уже построенные уловители грубой очистки, пескоуловители", - сказал Бирюков.
По его словам, здесь будет построено полностью безотходное производство. "Надо достичь выполнения пяти главных задач: удалить из очищенный воды азот и фосфор, повысить долговечность работы очистных сооружений как минимум на 50 лет, удалить полностью запахи, и мы сейчас видим, что запахов почти нет, они поглощаются через специальные фильтры. И конечно же, решить задачу сокращения энергоемкости", - сказал Бирюков.
Он напомнил, что сроки окончания реконструкции намечены на 2022 год.
"Если говорить о сроках, то мы вначале планировали до 2023 года завершить строительство, но когда Сергей Собянин проводил здесь производственное совещание, было принято решение завершить строительство в 2022 году... Да, и запахи тоже. Мы все в первую очередь делаем для того, чтобы убрать запахи К новым задачам нами откорректированы графики строительства", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос о сроках окончания работ и сроках ликвидации запахов.