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Госдума приняла в I чтении проекты о наказании за реабилитацию нацизма
Госдума приняла в I чтении проекты о наказании за реабилитацию нацизма
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проекты с поправками в УК и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:04
2021-02-10T15:04
россия
госдума рф
ирина яровая
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проекты с поправками в УК и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до 3 миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до 5 лет.Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Согласно части 2 статьи 354.1 УК, за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой в интернете будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Кроме того, предлагается предусмотреть административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Согласно предложенным Яровой поправкам в статью 13.15 КоАП, за такое нарушение, в том числе с применением СМИ и интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей для юрлиц с конфискацией предмета правонарушения.
https://ria.ru/20210128/nebenzya-1594894122.html
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россия, госдума рф, ирина яровая, ссср, общество

Госдума приняла в I чтении проекты о наказании за реабилитацию нацизма

15:04 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проекты с поправками в УК и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до 3 миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до 5 лет.
Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
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Согласно части 2 статьи 354.1 УК, за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой в интернете будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Кроме того, предлагается предусмотреть административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Согласно предложенным Яровой поправкам в статью 13.15 КоАП, за такое нарушение, в том числе с применением СМИ и интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей для юрлиц с конфискацией предмета правонарушения.
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РоссияГосдума РФИрина ЯроваяСССРОбщество
 
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