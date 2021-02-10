https://ria.ru/20210210/reabilitatsiya-1596837048.html

Госдума приняла в I чтении проекты о наказании за реабилитацию нацизма

Госдума приняла в I чтении проекты о наказании за реабилитацию нацизма

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проекты с поправками в УК и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:04

2021-02-10T15:04

2021-02-10T15:04

россия

госдума рф

ирина яровая

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595539969_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6b9a34ec40f4d3112937fcd26210406.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проекты с поправками в УК и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до 3 миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до 5 лет.Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Согласно части 2 статьи 354.1 УК, за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой в интернете будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Кроме того, предлагается предусмотреть административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Согласно предложенным Яровой поправкам в статью 13.15 КоАП, за такое нарушение, в том числе с применением СМИ и интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей для юрлиц с конфискацией предмета правонарушения.

https://ria.ru/20210128/nebenzya-1594894122.html

https://ria.ru/20201216/rezolyutsiya-1589576921.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, ирина яровая, ссср, общество