https://ria.ru/20210210/raketa-1596760014.html

НЛО в небе над Флоридой оказался баллистической ракетой

НЛО в небе над Флоридой оказался баллистической ракетой

Неопознанный летающий объект, который заметили в небе над Флоридой, оказался баллистической ракетой американских ВМС, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T05:35

2021-02-10T05:35

2021-02-10T10:40

вашингтон

военно-морские силы сша

флорида

сша

в мире

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Американцы приняли баллистическую ракету за НЛО

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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Неопознанный летающий объект, который заметили в небе над Флоридой, оказался баллистической ракетой американских ВМС, сообщил телеканал Fox News.Соцсети заполнились роликами с необычным светящимся объектом, похожим на комету. Особенно эффектно он смотрелся в вечернем небе над океаном. "Комета" оказалась баллистической ракетой Trident II, выпущенной в рамках рутинных испытаний с американской подводной лодки.Твердотопливная ракета Trident II имеет радиус действия до 11,3 тысячи километров и способна нести ядерный боезаряд. Сейчас это единственная баллистическая ракета для подводных лодок, оставшаяся на вооружении американских ВМС.

https://ria.ru/20200815/1575813028.html

вашингтон

флорида

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, военно-морские силы сша, флорида, сша, в мире