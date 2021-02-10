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НЛО в небе над Флоридой оказался баллистической ракетой
НЛО в небе над Флоридой оказался баллистической ракетой
Неопознанный летающий объект, который заметили в небе над Флоридой, оказался баллистической ракетой американских ВМС, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T05:35
2021-02-10T10:40
вашингтон
военно-морские силы сша
флорида
сша
в мире
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Американцы приняли баллистическую ракету за НЛО
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Неопознанный летающий объект, который заметили в небе над Флоридой, оказался баллистической ракетой американских ВМС, сообщил телеканал Fox News.Соцсети заполнились роликами с необычным светящимся объектом, похожим на комету. Особенно эффектно он смотрелся в вечернем небе над океаном. "Комета" оказалась баллистической ракетой Trident II, выпущенной в рамках рутинных испытаний с американской подводной лодки.Твердотопливная ракета Trident II имеет радиус действия до 11,3 тысячи километров и способна нести ядерный боезаряд. Сейчас это единственная баллистическая ракета для подводных лодок, оставшаяся на вооружении американских ВМС.
https://ria.ru/20200815/1575813028.html
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флорида
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вашингтон, военно-морские силы сша, флорида, сша, в мире

НЛО в небе над Флоридой оказался баллистической ракетой

05:35 10.02.2021 (обновлено: 10:40 10.02.2021)
 
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Неопознанный летающий объект, который заметили в небе над Флоридой, оказался баллистической ракетой американских ВМС, сообщил телеканал Fox News.
Соцсети заполнились роликами с необычным светящимся объектом, похожим на комету. Особенно эффектно он смотрелся в вечернем небе над океаном.
"Комета" оказалась баллистической ракетой Trident II, выпущенной в рамках рутинных испытаний с американской подводной лодки.
Твердотопливная ракета Trident II имеет радиус действия до 11,3 тысячи километров и способна нести ядерный боезаряд. Сейчас это единственная баллистическая ракета для подводных лодок, оставшаяся на вооружении американских ВМС.
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