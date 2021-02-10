https://ria.ru/20210210/proizvodstvo-1596866866.html

Россия и Иран договорились о совместном производстве "Спутника V"

Россия и Иран договорились о совместном производстве "Спутника V"

Иран и Россия подписали договор о совместном производстве вакцины "Спутник V", сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:09

2021-02-10T17:09

2021-02-10T17:09

вакцина "спутник v"

россия

казем джалали

иран

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Иран и Россия подписали договор о совместном производстве вакцины "Спутник V", сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали.Во вторник Иран начал вакцинацию от коронавируса, используя российский "Спутник V".Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

россия

иран

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, казем джалали, иран