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Россия и Иран договорились о совместном производстве "Спутника V"
Россия и Иран договорились о совместном производстве "Спутника V"
Иран и Россия подписали договор о совместном производстве вакцины "Спутник V", сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:09
2021-02-10T17:09
2021-02-10T17:09
вакцина "спутник v"
россия
казем джалали
иран
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Иран и Россия подписали договор о совместном производстве вакцины "Спутник V", сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали.Во вторник Иран начал вакцинацию от коронавируса, используя российский "Спутник V".Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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вакцина "спутник v", россия, казем джалали, иран