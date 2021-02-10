https://ria.ru/20210210/prichina-1596808381.html

Власти Калининграда назвали причину приостановки транзита газа

Власти Калининграда назвали причину приостановки транзита газа

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно приостановили из-за необходимости протестировать работу подземного газохранилища, сообщил в... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:00

2021-02-10T13:00

2021-02-10T14:21

amber grid

россия

антон алиханов

газпром

литва

калининград

природный газ

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КАЛИНИНГРАД, 10 фев — РИА Новости. Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно приостановили из-за необходимости протестировать работу подземного газохранилища, сообщил в Instagram губернатор Антон Алиханов."Это тестирование работы системы на нашем подземном хранилище газа. Запас у нас на 18 суток. Это тестирование работы в нагруженном режиме в полную мощь", — написал он.При этом губернатор подчеркнул, что калининградцам не грозило остаться без топлива.Накануне оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid сообщил, что транзит российского газа в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома". Причину этого в "Газпроме" не назвали, но заявили, что все потребности региона обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища. Штатный режим работы газотранспортной системы восстановили сегодня утром.Калининградская область получает газ через Белоруссию и Литву. Договор "Газпрома" с Amber Grid предусматривает поставки до двух с половиной миллиардов кубометров в год по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.

https://radiosputnik.ria.ru/20210110/belorussiya-1592458430.html

https://ria.ru/20210104/gaz-1591984899.html

россия

литва

калининград

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amber grid, россия, антон алиханов, газпром, литва, калининград, природный газ