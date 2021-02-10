Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/prichina-1596808381.html
Власти Калининграда назвали причину приостановки транзита газа
Власти Калининграда назвали причину приостановки транзита газа
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно приостановили из-за необходимости протестировать работу подземного газохранилища, сообщил в... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:00
2021-02-10T14:21
amber grid
россия
антон алиханов
газпром
литва
калининград
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154919/96/1549199645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42f32e73d4732db060abedaaf5809db5.jpg
КАЛИНИНГРАД, 10 фев — РИА Новости. Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно приостановили из-за необходимости протестировать работу подземного газохранилища, сообщил в Instagram губернатор Антон Алиханов."Это тестирование работы системы на нашем подземном хранилище газа. Запас у нас на 18 суток. Это тестирование работы в нагруженном режиме в полную мощь", — написал он.При этом губернатор подчеркнул, что калининградцам не грозило остаться без топлива.Накануне оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid сообщил, что транзит российского газа в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома". Причину этого в "Газпроме" не назвали, но заявили, что все потребности региона обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища. Штатный режим работы газотранспортной системы восстановили сегодня утром.Калининградская область получает газ через Белоруссию и Литву. Договор "Газпрома" с Amber Grid предусматривает поставки до двух с половиной миллиардов кубометров в год по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.
https://radiosputnik.ria.ru/20210110/belorussiya-1592458430.html
https://ria.ru/20210104/gaz-1591984899.html
россия
литва
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154919/96/1549199645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80f5da6c69d44b9a3b5a80913a43e982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
amber grid, россия, антон алиханов, газпром, литва, калининград, природный газ

Власти Калининграда назвали причину приостановки транзита газа

13:00 10.02.2021 (обновлено: 14:21 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабочий проводит заключительные проверки перед запуском в эксплуатацию подземного хранилища газа в Калининградской области
Рабочий проводит заключительные проверки перед запуском в эксплуатацию подземного хранилища газа в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 10 фев — РИА Новости. Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно приостановили из-за необходимости протестировать работу подземного газохранилища, сообщил в Instagram губернатор Антон Алиханов.
"Это тестирование работы системы на нашем подземном хранилище газа. Запас у нас на 18 суток. Это тестирование работы в нагруженном режиме в полную мощь", — написал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 13:20
Лукашенко ответил, устраивает ли его цена на газ из России
При этом губернатор подчеркнул, что калининградцам не грозило остаться без топлива.
Накануне оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid сообщил, что транзит российского газа в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома". Причину этого в "Газпроме" не назвали, но заявили, что все потребности региона обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища. Штатный режим работы газотранспортной системы восстановили сегодня утром.
Калининградская область получает газ через Белоруссию и Литву. Договор "Газпрома" с Amber Grid предусматривает поставки до двух с половиной миллиардов кубометров в год по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири на Намском тракте у села Ус Хатын - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 17:44
"Газпром" нарастил поставки газа в Китай
 
Amber GridРоссияАнтон АлихановГазпромЛитваКалининградПриродный газ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
14:40Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:34Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
14:15Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
14:11Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
14:08Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
14:06Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере
Лента новостейМолния