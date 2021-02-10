Власти Калининграда назвали причину приостановки транзита газа
13:00 10.02.2021 (обновлено: 14:21 10.02.2021)
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабочий проводит заключительные проверки перед запуском в эксплуатацию подземного хранилища газа в Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 10 фев — РИА Новости. Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно приостановили из-за необходимости протестировать работу подземного газохранилища, сообщил в Instagram губернатор Антон Алиханов.
"Это тестирование работы системы на нашем подземном хранилище газа. Запас у нас на 18 суток. Это тестирование работы в нагруженном режиме в полную мощь", — написал он.
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При этом губернатор подчеркнул, что калининградцам не грозило остаться без топлива.
Накануне оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid сообщил, что транзит российского газа в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома". Причину этого в "Газпроме" не назвали, но заявили, что все потребности региона обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища. Штатный режим работы газотранспортной системы восстановили сегодня утром.
Калининградская область получает газ через Белоруссию и Литву. Договор "Газпрома" с Amber Grid предусматривает поставки до двух с половиной миллиардов кубометров в год по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.
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