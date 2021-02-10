Красноярские власти предъявят новые претензии к "Норникелю"
08:30 10.02.2021 (обновлено: 12:51 10.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
КРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Власти Красноярского края в течение недели предъявят "Норникелю" претензионное письмо о возмещении вреда объектам природы после ЧС с разливом топлива в Норильске, сумма претензии пока устанавливается, но речь идет даже не о десятках миллионов рублей, сообщил журналистам глава краевого правительства Юрий Лапшин.
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс анонсировал дополнительные претензии к "Норникелю" по возмещению вреда объектам природы после решения арбитража по иску Росприроднадзора, взыскавшего с компании более 146 миллиардов рублей за разлив топлива в Норильске.
"Наши специалисты (краевые. — Прим. ред.) работали в части ущерба, нанесенного водным объектам, находящимся в ведении субъекта Российской Федерации — это ручьи, мелкие водоемы и так далее, почвы в близлежащих местах возле этих самых водоемов, беспозвоночным животным, млекопитающим, птицам. Это работа также завершена, и сейчас по поручению губернатора подводится черта — и соответствующая сумма ущерба будет предъявлена в установленном порядке. Я думаю это произойдет, ну, в ближайшую неделю... Предварительную сумму я бы (называть. — Прим. ред.) воздержался, это, конечно, меньше (иска Росприроднадзора. — Прим. ред.), <…> это большие суммы — не о миллионах и не о десятках миллионов", — сказал Лапшин.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Арбитражный суд Красноярского края в начале февраля 2021 года принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.