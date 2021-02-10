https://ria.ru/20210210/pretenzii-1596765939.html

Красноярские власти предъявят новые претензии к "Норникелю"

Красноярские власти предъявят новые претензии к "Норникелю"

Власти Красноярского края в течение недели предъявят "Норникелю" претензионное письмо о возмещении вреда объектам природы после ЧС с разливом топлива в... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T08:30

2021-02-10T08:30

2021-02-10T12:51

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

александр усс

красноярский край

разлив дизельного топлива в норильске

норильский никель

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Власти Красноярского края в течение недели предъявят "Норникелю" претензионное письмо о возмещении вреда объектам природы после ЧС с разливом топлива в Норильске, сумма претензии пока устанавливается, но речь идет даже не о десятках миллионов рублей, сообщил журналистам глава краевого правительства Юрий Лапшин.Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс анонсировал дополнительные претензии к "Норникелю" по возмещению вреда объектам природы после решения арбитража по иску Росприроднадзора, взыскавшего с компании более 146 миллиардов рублей за разлив топлива в Норильске.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Арбитражный суд Красноярского края в начале февраля 2021 года принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/nornikel-1596207234.html

красноярский край

норильск

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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), александр усс, красноярский край, разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, норильск, происшествия